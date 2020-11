Ny vippestat-seier til Trump

TV 2 utpeker Trump som vinner av Florida og Ohio, som er to av flere vippestater som preger det amerikanske presidentvalget.

Florida er den delstaten med tredje flest valgmenn, med 29. Ohio har 18 valgmenn.

Ohio er en helt essensiell delstat for Trump. Faktisk har ingen republikanere i moderne tid vunnet Det hvite hus uten å vinne Ohio. Trump vant klart delstaten i 2016.

Ikke valgskred for Biden

USA-ekspert og førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole, Hilde Restad, sier at nå som Trump har sikret Florida, kommer ikke Joe Biden til å ta en overlegen seier.

På forhånd har flere eksperter uttalt at dersom Biden tar Florida, kom han til å ta overveldende seier.

– Det har vært snakket om hvilke scenarioer vi ville få. Dette betyr at vi sannsynligvis ikke vil få et valgskred-scenario, men vi kan fint få et scenario der Biden vinner likevel, fordi valget er veldig jevnt, sier Restad til TV 2.

USA-ekspert Eirik Bergesen sier til TV 2 at det var som å forvente at Trump kom til å ta seier i hjemstaten.

– Det har vært sagt at hvis Florida går, kommer valgskredet, men det har samtidig vært usikkert. Jevnt er det og blir det, sier Bergesen.

Biden kan fortsatt vinne

Ved forrige valg vant Trump Florida med 1,2 prosentpoeng av stemmene over Hillary Clinton. Årsaken var i stor grad Trumps popularitet hos velgere over 65 år.

Dersom Trump hadde tapt Florida, hadde han hatt svært liten mulighet til å vinne gjenvalg.

Den sittende presidenten ligger nå altså bedre an, men han må likevel vinne de aller fleste av vippestatene for å fortsette i Det hvite hus.

For Joe Biden holder det å vinne Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, forutsatt at han holder på alle de andre statene Clinton vant sist.

Florida den sittende presidentens hjemstat, etter at han endret fra New York i fjor.