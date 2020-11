– Hadde jeg vært Firmino, ville jeg vært litt nervøs nå

Å spille seg inn i angrepet til Liverpool virket som en umulig oppgave, men det var før Diogo Jota kom fra Wolverhampton.

Nå har portugiseren gitt Liverpool-manager Jürgen Klopp noe å tenke på.

Mot Atlanta scoret Diogo Jota tre nye mål i den imponerende 5-0-seieren.

– Hadde jeg vært Roberto Firmino, ville jeg vært litt nervøs nå, sa den tidligere Liverpool-spissen Peter Crouch i BT-studio.

For med sju mål på sine ti første kamper for Liverpool, virker det umulig å benke Diogo Jota.

Alsaker: – Kanskje en ny æra

Mot Atalanta valgte Klopp å starte med Firmino på benken, mens klubbens nye 500-millionersmann var midtspiss.

– Han har virkelig forsvart Klopps valg om å sette Roberto Firmino på benken. Kanskje er dette starten på en ny æra der en av de tre store på topp blir byttet ut, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker under Diogo Jotas herjinger med Atlanta i Champions League.

– Han har evnen til å involvere de rundt seg. Det er Firminos fremste styrke sammen med presspillet. Dette har også Jota, men i tillegg scorer han mål, fortsatte Alsaker etter hvert som Diogo Jota sprudet i Bergamo.

Denne sesongen står Firmino med kun én scoring på elleve kamper. Forrige sesong ble det tolv fulltreffere på 52 kamper i alle turneringer.

– Jeg tror ikke noe system i verden kunne forsvart seg mot Diogo, Sadio og Mo i kveld, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp etter 5-0-seieren.

– Mye bedre enn Firmino

Søndag ettermiddag skal Liverpool ut i toppkamp mot Manchester City på Etihad. TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mener Jota må starte.

– Han er så god at Klopp må starte med ham om de vil vinne kampen mot Manchester City, og det vil de jo selvfølgelig. Akkurat nå er han en mye bedre spiller enn Firmino, som er i svak form, mens Jota er i sitt livs form, mener den tidligere Premier League-stopperen.

– Firmino har gjort en uvurderlig jobb for Klopp i veldig, veldig lang tid, men mot Manchester City tror jeg Klopp kommer til å tenke på formspillerne, og Jota har vært så god. Han er også en god førsteforsvarer, god i kombinasjonsspillet og har lært i Wolverhampton å bidra defensivt, så jeg tror han får sjansen. Han har virkelig vist at han har evnen til å sette litt press på Firmino. Det tror jeg bare er bra for den trioen. De har vært så trygge i laget fordi de er så gode, sier TV 2s ekspert Mina Finstad Berg.

Diogo Jota virker også å ha funnet tonen med angrepskompisene Mohamed Salah og Sadio Mané, som også scoret i seieren over Atalanta.

– Det er to verdensklassespillere. Alle kjenner til kvalitetene deres. De gjør det enklere for meg å gjøre jobben. I dag spilte vi en god kamp sammen, sier han.

