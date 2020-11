To amerikanere som håper på et presidentbytte i natt er ekteparet Korslin fra delstaten Wisconsin. TV 2 møter dem i Miami Beach i delstaten Florida, der de nå er på ferie.

– Det er derfor vi har forhåndsstemt, sier Lisa Korslin (54).

VIPPESTAT: Florida, der Korslin-familien er på ferie, er også en vippestat. Der hadde Biden en ledelse på 0,28 prosent før selve valget, ifølge TV 2s prognose. Foto: Daniel Sannum Lauten

Som følge av koronapandemien har unormalt mange forhåndsstemt eller stemt via posten i år, og ifølge U.S. Elections Project hadde over 101 millioner amerikanere avgitt sin stemme før valgdagen.

– Kjemper i oppoverbakke

– Vi håper Biden vinner. Grunnen til det er at vi trenger en president med en karakter, og som er et godt eksempel for demokratiet og hva vi står for.

Ektemannen Ken (56) svarer at klimaspørsmålet er spesielt viktig for ham, og at Trump derfor ikke er en aktuell kandidat for ham.

– Jeg tror han har skjøvet fra seg mange grupper, blant annet både kvinner, de som bekymrer seg over klimaet og minoriteter. Han kjemper i oppoverbakke, sier han.

Viktig vippestat

Delstaten ekteparet kommer fra er en viktig vippestat i valget, og er midt inne i en hard koronasmitteperiode. Over 100.000 smittetilfeller er oppdaget blant delstatens rundt 5,8 millioner innbyggere den siste måneden. Lisa og Ken Korslin tror ikke valgresultatet, altså hvem som stikker av med delstatens 10 delegater, vil være klar med det første.

TV 2s siste prognose før valget viste en ledelse til Biden på knappe 1,72 prosent.

TROR DET VIL DRA UT: Ken Korsling (høyre) tror det vil ta tid før man finner ut hvem som vinner. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Jeg tror det vil ta en dag eller to, og at vi først har en anelse om hvem som vinner der torsdag, sier han.

Delstaten begynner ikke å telle forhåndsstemmer før selve valgdagen, men ifølge FiveThirtyEight vil alle resultatene trolig være klar innen onsdag morgen lokal tid.