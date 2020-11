Inter kjempet intenst - så ble Rodrygo helten for Real Madrid

Real Madrid - Inter 3-2 (2-1)

Zinedine Zidane kunne puste lettet ut etter Champions League-oppgjøret mot Inter, for kampen mellom de to lagene som sto uten seier før kveldens kamp bydde på mye spenning.

Først sendte Karim Benzema Real Madrid i ledelsen etter 25 minutter, før Sergio Ramos økte til 2-0 åtte minutter senere - hans scoring nummer 100 for Real Madrid.

Men to baklengs så ut til å få frem det Inter trengte, for på lekkert vis flikket Nicolò Barella til Lautaro Martínez som sørget for reduseringen - to minutter etter at Real Madrid økte til 2-0.

2-1 stod det på resultattavlen til pause, men det var Inter som fant nettmaskene først etter hvilen. Ivan Perisic satte inn 2-2, og kampen levde til sitt fulle.

Rodrygo ble helten

Like etter timen spilt kom Rodrygo inn for Real Madrid, og det skulle vise seg å være et lurt trekk fra Zidane. Med ti minutter igjen på klokken fant nemlig brasilianeren veien til nettmaskene, og Real Madrid var igjen i føringen.

– Real Madrid har vært kongene av Champions League lenge, og så ble de alvorlig detronisert, først av Ajax, men også av Shakhtar denne sesongen her. Hadde de røket på enda en smell her, så hadde det sett kjempestygt ut med tanke på avansement. Så det var helt avgjørende at Rodrygo klarte å skaffe det vinnermålet i kveld, understreker TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Den mest spennende gruppen

Det endte 3-2 og en svært viktig seier for Real Madrid som nå står med fire poeng i gruppe B, likt som Shakhtar Donetsk på andreplass. Inter ligger sist med to poeng. Borussia Mönchengladbach leder gruppen med fem poeng etter å ha knust Shakhtar Donetsk 6-0.

– Inter skal slite med å ta seg videre her. Det kan godt være at Champions League-eventyret er over for Antonio Conte sin del allerede etter neste runde, sier Finstad Berg.

– Alt kan fremdeles skjer i denne gruppen. Spenningen lever, og det er den mest spennende gruppen i årets Champions League, mener ekspertkollega Brede Hangeland.