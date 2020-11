Slik stemmer kjendisene

Nå skal det avgjøres. Blir det fire nye år med Donald Trump eller blir det 77 år gamle Joe Biden som skal overta tittelen som verdens mektigste mann?

Med kun timer igjen til de første valglokalene i USA stenger er spenningen til og ta å føle på. TV 2s siste måling viser at valget vipper mellom en thriller eller et valgskred for Biden.

Foreløpig viser målingene at demokraten har en ledelse på 6,2 prosentpoeng.

#RidinwithBiden

I USA står det altså mellom republikaneren Trump eller demokraten Biden. Men hvilke kandidater støtter egentlig amerikanske kjendiser?

Skuespillerinnen Leighton Meester, best kjent for sin rolle som Blair Waldorf i Gossip Girl, la for noen timer ut et bilde av seg selv på Instagram med en t-skjorte hvor det står «Biden og Harris 2020».

– #RidinwithBiden big time, skriver skuespilleren.

Også supermodellen Karlie Kloss er med demokraten. Sammen med en stemmeseddel og et munnbind med Biden og Harris sine navn oppfordret hun sine 8,8 millioner følgere om å stemme.

– Kom igjen, Texas!

Superstjernen Beyoncé er også en åpen demokrat. Sammen med et svart hvitt bilde av seg selv med et Biden/Harris-munnbind skrev hun følgende melding til sine fans:

– Kom igjen, Texas! Stem!

Skuespilleren Dennis Quaid kjent fra en rekke filmer har uttrykt sin støtte til Donald Trump.

TRUMP-FAN: Skuespilleren Dennis Quaid stemmer på Trump. Foto: Valerie Macon

– Jeg mener at Trump, uansett hva folk mener om han, gjør en god jobb med å gi statene og resten av det amerikanske folk, det de trenger, sa Quaid i et intervju med The Daily Beast i april.

Besøkte Det hvite hus

BYTTET SIDE: Skuespilleren Isaiah Washington best kjent som Preston Burke i Greys Anatomy var tdligere demokrat, men stemmer nå på Trump. Foto: Matt Sayles

Artisten Kid Rock har ryggen til Trump. I september stilte han opp på et valgmøte med den sittende presidenten, og ifølge magasinet Marie Claire var han også på besøk i Det hvite hus tilbake i 2018.

Willie Robertson kjent fra reality-serien Duck Dynasty har tidligere uttalt at Trump er en ekte leder, som representerer suksess og styrke. Det skriver CBS.

Isaiah Washington, best kjent for sin rolle som doktoren Preston Burke i Grey's Anatomy, sa i 2019 at han ikke lenger ser på seg selv som demokrat, og at han nå støttet Donald Trump.

Skuespilleren Tom Hanks og hans kone Rita Wilson viser sin støtte til Joe Biden og hans visepresidentkandidat Kamala Harris. De har aktivt deltatt i å samle inn penger til de to demokratiske kandidatene, skriver Marie Claire.

Liste med krav

Også rapperen Cardi B har uttrykt sin støtte til Biden. Hun var tidligere tilhenger av Bernie Sanders, som stilte som presidentkandidat for demokratene, men har i ettertid gått ut og gitt sin støtte til Biden/Harris.

SAMTALE: I august møttes rapperen Cardi B og Joe Biden til en Zoom-samtale. Foto: Joe Biden-kampanjen

I august stilte superstjernen opp i en Zoom-samtale med Biden i regi av motemagasinet Elle og der listet hun opp en rekke krav hun håpet demokraten ville ta tak i, dersom han vinner valget.

STEMMER TRUMP: Oscar-vinner og faren til Angelina Jolie Jon Voight støtter Trump. Foto: Evan Agostini

Den legendariske skuespilleren Jon Voight kjent fra Midnight Cowboy og som faren til Angelina Jolie er åpen Trump-supporter. I en uttalelse i juli kom skuespilleren med følgende beskjed:

– I november må vi stemme for å beholde Trump i Det hvite hus slik at han kan fortsette å bære fakkelen for dette landet, sa Voight.

USA-valget følger du direkte på TV 2 og TV2.no gjennom hele natta.