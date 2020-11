Liverpools nye yndling med hat trick da Atalanta fikk grisebank

Atalanta - Liverpool 0-5

Diogo Jota har vært en åpenbaring for Liverpool siden overgangen fra Wolverhampton. Mot Atalanta fortsatte drømmestarten for portugiseren.

Diogo Jota scoret hat trick i Liverpools fenomenale 5-0-seier i Bergamo.

– Han har prikket inn sitt livs form til starten av Liverpool-karrieren, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Nå står 23-åringen med sju mål på ti kamper i alle turneringer siden Liverpool betalte om lag 500 millioner kroner for i september.

Etter kampen ble Diogo Jota spurt om han faktisk er i sitt livs form for tiden.

– Jeg spiller på det beste laget i karrieren, det er helt sikkert. Jeg vet ikke om dette var min beste stund, men å score er min måte å spille fotball på, så jeg er glad og fornøyd med borteseier i Champions League, sier Jota.

Jota-dobbel før pause

Kvarteret inn i kampen lobbet Diogo Jota, som fikk sjansen på bekostning av Roberto Firmino, inn 1-0 etter å kommet løs i bakrom. Etter drøyt halvtimen spilt tok han ned et fremspill fra Joe Gomez og hamret inn 2-0.

I starten av andre omgang kontret Mohamed Salah inn 3-0. Like etter var det Sadio Manés tur. Senegaleseren chippet inn 4-0 og sørget for at kampen i praksis var avgjort kun fire minutter etter pause.

Ti minutter inn i andre omgang var Diogo Jota på farten igjen. Den tidligere Wolves-angriperen rundet Marco Sportiello i Atalanta-målet og trillet inn Liverpools femte for kvelden til sitt hat trick.

Etter 64 minutters spill var Atalanta nær redusering da Duván Zapata fintet Joe Gomez på baken og hamret ballen på innsiden av stolpen. Noen få minutter senere ble Zapata stoppet av en god redning av Alisson Becker.

Salah nær å score igjen

Midtveis i andre omgang ble Diogo Jota byttet ut. Det så ut til at han haltet da han gikk av banen, men etter kampen ble verken spilleren eller manageren Jürgen Klopp spurt om portugiseren var skade.t

I sluttminuttene var Salah nær ved å løpe inn sin andre scoring for kvelden på en strålende kontring, men Sportiello fikk styrt ballen til hjørnespark.

Zapata hadde en ball i mål på overtid, men colombianerens nettkjenning ble annullert for offside.

Med 5-0-seier topper Liverpool gruppen med full pott etter tre kamper. Ajax og Atalanta står begge med fire poeng, mens Midtjylland er poengløse i bunn.