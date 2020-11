Maradona hasteopereres

Ifølge argentinske TyC Sports må sykehusinnlagte Diego Maradona (60) hasteopereres for subduralt hematom.

Ifølge Store Norske Leksikon er subduralt hematom en blødning under den ytre, harde hjernehinne, med blodansamling som trykker på hjernen.

EN CT-undersøkelse skal ha avslørt behovet for operasjon, og ifølge TyC Sports vil fotballegenden nå flyttes til en klinikk i Olivos, der en opptil seks timer lang hjerneoperasjon vil finne sted.

– Jeg skal selv operere ham. Det er en rutineoperasjon. Han er våken og klar, og han forstår hva vi skal gjøre. Han er enig i inngrepet, sier Maradonas personlige lege, Leopold Luque, til argentinske medier.

Luque sier at blødningen trolig er resultat av et slag mot hodet, men Maradona skal ha sagt at han ikke kan huske å ha vært utsatt for et uhell som kan forklare det.

Utviklingen er overraskende, ettersom samme mann tidligere på dagen fortalte at Maradona ble innlagt fordi han var anemisk og dehydrert, og at at 60-åringen ønsket å forlate sykehuset.

– Etter å ha sett at han er okay ønsker han å dra, men behandlingen hans vil ta lenger tid. Vi trenger noen dager for å overvåke situasjonen. Jeg håper han blir, sa doktor Leopold Luque ifølge Marca.

Maradona fylte 60 år fredag. Samme dag skulle han ledet Gimnasia de la Plata i en kamp i argentinsk toppserie, men ifølge El Clarin forlot treneren stadion allerede etter et kvarters spill. Han skal da ha sett syk og sliten ut.

Argentina er hardt rammet av koronapandemien, men sykehusinnleggelsen til Maradona skal ikke ha noen direkte tilknytning til pandemien.

Den tidligere verdensmesteren (1986) har imidlertid en generelt dårlig helse, blant annet på grunn av hans historie med misbruk av narkotika og alkohol, og han er også i en risikogruppe.

Maradona har hatt store helseproblemer etter at han la opp, slitt med solid overvekt og vært gjennom to hjerteoperasjoner.

