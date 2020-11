«Robottelefon» skal ha ringt flere millioner velgere

Rundt ti millioner velgere skal ha blitt oppringt av et hemmelig nummer der de blir bedt om å være hjemme. FBI etterforsker saken.

Washington Post skriver at når man tar telefonen, høres en robotstemme som sier «Hold dere trygge og bli hjemme».

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak samtalene, men FBI har startet å etterforske telefonoppringingene.

Det bekrefter en embetsmann fra Department of Homeland Security til Reuters.

Washington Post skriver at telefonene kommer fra en rekke ukjente og falske telefonnumre, og at de har økt i hyppighet i ukene før valgdagen.

En valgoffiser fra Nebraska har bedt velgerne om å ikke ta telefonmeldingene på alvor, skriver CNN.

Skal ha startet i sommer

Direktør Alex Quilici i IT-selskapet YouMail sier til Washington Post at samtalene ikke direkte nevner 2020-valget, men sier at hensikten bak telefonene er å forhindre folk i å stemme ved valglokalene.

En undersøkelse gjort av YouMail viser at telefonene kan komme fra utlandet, og at de har nådd 280 av 317 områdekoder i landet. Telefonsamtalene startet i sommer og ble hyppigere i oktober, skriver The Hill.

Statsadvokat i Michigan, Dana Nessel, advarer innbyggerne mot telefonene.

– Løgn

Nessel skriver på Twitter at hun har fått flere meldinger om at folk har fått automatiske oppringinger der de har fått beskjed om å vente med å stemme til i morgen grunnet lange køer.

- Dette er selvsagt løgn og et forsøk på å undertrykke stemmen. Det er ikke lange køer, og i dag er siste dag dere kan stemme. Ikke tro på løgnene! La stemmene deres bli hørt! skriver hun på Twitter.

Også i Nebraska meldes det om lignende telefonoppringinger, skriver CNN.

USA har høy beredskap mot forsøk på å påvirke valget i år, både grunnet utenlandsk innblanding ved valget i 2016 og grunnet faren for at høyreekstreme militser kan forsøke å skremme velgere, skriver NTB.