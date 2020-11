Knivstikking i Svelgen: – To personer lettere skadet

To personer er skadd etter knivstikking ved Svelgen i Nordfjord.

Det opplyser politiet på Twitter.

Vest politidistrikt fikk melding om at en kvinne gikk til angrep på flere personer i Svelgen i Bremanger, opplyser de i en pressemelding.

To personer er meldt lettere skadet etter hendelsen.

– Vi søker i området for å avdekke om det kan være flere skadde, men vi har ingen opplysninger om at flere skal være skadd, sier operasjonsleder Per Algrøy.

Gjerningsperson er en kvinne på rundt 20 år, og hun er kjent for politiet fra tidligere.

– Det ble satt i gang stor aksjon og klokken 17.41 ble det meldt kontroll på gjerningspersonen, opplyser Algrøy.

Politiet meldte om hendelsen på like før klokken seks tirsdag kveld.

– To personer skal være skadd. Ikke meldt om livstruende skader, skrev politiet i meldingen.

#Svelgen #Bremanger 1723 Meldt om knivstikking i Svelgen i Bremanger. Det er kontroll på gjerningsperson. To personer skal være skadd. Ikke meldt om livstruende skader. Nødetater er på stedet og jobber med å få oversikt. — Vest politidistrikt (@politivest) November 3, 2020

Klokken 18 var alle nødetatene på stedet og jobber med å få oversikt over situasjonen.

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med Vest politidistrikt.