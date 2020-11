Forførte bestevenninnen og startet jentesex-podcast

I sommer kunne influenser Camilla Lorentzen fortelle at hun hadde fått seg kjæreste. Det var på Pride-dagen 27. juni at hun publiserte et bilde sammen med Julie Visnes med teksten «Ja, hun er kjæresten min».

Sammen har de nå startet podcasten «Jentesex». Til God kveld Norge forteller de at det var skummelt å ta fatt på prosjektet. Spesielt første episode var vanskelig å spille inn fordi det var en veldig personlig episode.

– Jeg måtte snakke om mange ting jeg har gjort som jeg ikke er så stolt av, forteller Lorentzen og legger til at hun møtte seg selv i døra flere ganger underveis.

– Var ganske slem

Lorentzen ser tilbake og mener at hun satt i sin egen ubevisste boble og ikke skjønte at Visnes var forelsket i henne.

– Så jeg bare lå med henne. Det er jo klart at det kanskje var der problemet lå, sier Lorentzen.

Fra før av hadde de to vært bestevenninner i to år.

– Jeg var ganske slem. Jeg så ikke det menneske som var nærmest meg i det hele tatt. Jeg tenkte at livet var fint og skjønte ikke hvorfor Julie gråt hele tiden, forteller Lorentzen spøkefult.

Senere kunne Visnes fortelle at hun var «dødsforelska» og at det var derfor ting var «kjipt».

SKUMMELT: Jentene forteller at det ikke bare var lett å spille inn første episode av den nye podcasten deres.

– Jeg trodde jo jeg ble forelska i en hetero jente, så det var jo bare vondt, forteller 24-åringen.

Selv om Visnes har vært klar over legningen sin lenge, er Lorentzen hennes første jentekjæreste. For Lorentzen var det nytt å få følelser for en jente, selv om også hun tidligere hadde hatt sex med en av samme kjønn.

Etter en trøblete start er de nå storfornøyd med å være sammen med sin beste venninne.

– Det er helt fantastisk. Det legger jo grunnlaget for en helt annen relasjon, sier Lorentzen.

– Sex mellom to jenter er bare sex

Jentene forteller at de har fått noen negative reaksjoner på navnet «Jentesex». Det har de forståelse for, men forteller at de har valgt å bruke begrepet fordi det handler om å ta tilbake makten over egen seksualitet.

– Vi valgte å gå for et navn som jeg kan skjønne at man har litt negative assosiasjoner til. Begrepet blir ofte brukt av menn som har lyst til å se på to jenter ha sex, noe som er til for mannens nytelse, forklarer 31-åringen.

Det ønsker de å få slutt på. De forstår at begrepet kan få folk til å føle at sex mellom to jenter er noe annet eller noe som er mindre verdt enn «vanlig sex», men det er nettopp det de vil motbevise.

Eie egen seksualitet

– Jenter har lov til å nyte og være kåte uten at det skal være en mann som står på utsiden og ser på. Vi vil rett og slett eie egen seksualitet, sier jentene.

De forteller at de har fått meldinger fra ukjente menn av typen «Så deilig dere er, skulle ønske jeg kunne sitte å se på dere», og at flere også har spurt om de vil være med på trekant.

– Sånne reaksjoner ville jo på ingen måte de som lever i heterofile parforhold ha fått. Så det viser jo de holdningene som er der ute. Man tenker på sex mellom to jenter som noe man kan ta del i hvis man vil, og det er jo helt feil avslutter Lorentzen.