Åpner opp om den lange fødselen

I oktober ble radioparet Ronny Brede Aase og Tuva Fellman foreldre for første gang. Det har snudd livet på hodet.

– Jeg hadde innstilt meg på at livet etter ville bli unntakstilstand, alt blir helt annerledes. Men jeg visste ikke overhode hvor annerledes det skulle bli, forteller Aase.

Nyter de fine stundene i livet

God kveld Norge møter en spent Ronny i sammenheng med bokutgivelsen «Lukk auga og tenk på taco». Når en av Norges mest folkekjære radiostemmer har han blitt forfatter, er det ingen overraskelse at det kommer med et budskap om å ta vare på de gode stundene i livet.

KJENT TRIO: I fjor takket Aase og kollegaene Silje Nordnes (35) og Markus Neby (29) for seg etter ni år som programledere for «P3morgen». Aase legger ikke skjul på at han en gang vil tilbake til morgenradio.

– Jeg har pratet lenge om at det hadde vært gøy å skrive bok basert på en helgeteori jeg har, som handler om at vi alle må nyte livet litt mer, forteller han.

I boken deler programlederen fra Førde anekdoter om oppveksten med dårlig syn, noe som la grunnlag for gode verdier i livet.

– Jeg lærte ganske tidlig å ikke bli han som «ser dårlig», men kanskje en fyr som innimellom har det litt vanskelig fordi han gjør det. Og den grunnholdningen har vært utrolig viktig for meg og gjort at jeg heller ser det større bildet på ting, som å nyte det man har, forteller han.

Hyller samboeren

I nesten ti år var Aase programleder for «P3morgen», men i dag står 34-åringen tidlig opp av en helt annen grunn enn før.

For en måned siden ble han og Tuva Fellman foreldre til en liten jente. Radioparet har vært sammen i over syv år, og forlovet seg i fjor sommer.

Nå har to blitt til tre og Aase forteller om opplevelsen under fødselen.

– Det er det sykeste jeg har vært med på. Både fordi det var en lang og seig og slitsom fødsel. Jeg kan si det jeg og, for det var intenst. Også kommer det ut en menneske som er mitt barn. Hvor rått er ikke det, foreller han stolt.

– Hvordan opplever du Tuva som mor?

– Tuva er helt rå. Det er utrolig å se hvor mye som bor i henne og hvor lett hun tar den rollen som mamma, det er helt fascinerende. Hun nailer det fullstendig, fortelle han.

Var klare for å få barn

Som nybakte foreldre er det kanskje lett å bekymre seg for selv den minste ting. Aase forteller at samboeren, som alle andre førstegangsmødre, til tider tviler på seg.

Ronny Brede Aase og Tuva Fellmann møttes da begge jobbet i radio for NRK. Her avbildet i forbindelse med TV 2-programmet Casa Numme.

– Hun bekymrer seg litt for om hun gjør det godt nok og da prøver jeg å si at hun må puste litt å se at hun gjør det dritbra og at jeg er helt imponert, sier han.

Aase forteller videre at paret var godt forberedt på å gå fra to til tre, noe som til tider har gjort ting litt lettere.

– Jeg er glad for at vi pratet om det å var klar for å få barn, for det er altoppslukende ja, jeg savner å drikke øl, det gjør jeg, forteller han med et smil og legger til;

– Men der og er det viktig da, og gjøre helg ut av hverdagen. Lage en digg middag og kos hjemme. Og når det koker som mest så kan man glede seg til at neste gang det barnet sover, skal vi lage en digg middag, jeg skal åpne en kald pepsi max, lene meg tilbake og tenke «det går bra», avslutter han.

