Sigvart Dagsland rørt til tårer av konas kjærlighetserklæring på TV

Sigvart Dagsland (57) er en av deltakerne i denne høstens jubileumssesong av Hver gang vi møtes.

Han var med i programmet i 2014, og denne høsten tar han seg ny tur til Vestre Kjærnes gård, sammen med 29 andre artister.

– Tidenes leirskole

Dagslands opplevelse av å være med i Hver gang vi møtes for seks år siden, er et sterkt minne for ham.

– Det opplevde jeg som tidenes leirskole. Mange fine mennesker, deilig humor og sterk musikk rett i fleisen hver dag. Det var en opptur for meg, både profesjonelt og personlig. Profesjonelt sett var det også viktig. Vi fikk plutselig enda flere konserter på spilleplanen i lang tid etterpå, forteller han på telefon til TV 2.

Alvorlig bilulykke

I fredagens program forteller han åpenhjertig om den alvorlige bilulykken han opplevde i februar 2018. På vei hjem fra en konsert på Rena frontkolliderte bilen han kjørte med en annen bil.

Dagsland brakk tolv bein og knuste ankelen i ulykken, og han måtte gjennom en åtte timers operasjon og lang tids rehabilitering. I programmet forteller han at hendelsen preger livet hans fortsatt.

– Det var egentlig veldig ok å prate om ulykken såpass lenge etterpå, når ikke alt oppleves så veldig nært i tid. Jeg ser jo hvor mange mennesker rundt meg som ble påvirket av det som skjedde, ikke minst jentene mine. Da jeg var midt i det, var det en kamp for å overleve og å kunne få gå igjen. Så det føltes rett og slett godt, sier han til TV 2.

Hilsen fra kona

Dagsland forteller i detaljer om ulykken i programmet, og hvordan familien hadde det etter hendelsen.

Under middagen på Vestre Kjærnes gård får han en hilsen og en kjærlighetserklæring fra kona Karoline Krüger.

– Karoline dukker opp med en svært rørende melding til deg. Det må ha betydd mye for deg?

– Karoline betyr veldig mye for meg hvilken som helst tid på dagen og når som helst på året. Det er klart at det var vakkert. Etter at vi har vært gjennom noen heftige saker, tar vi jo begge inn over oss at det å leve og være friske overhodet ikke er noen selvfølge. Vi er nok begge mer takknemlige over det vi har. Det er slikt jeg sier til meg selv ustanselig, egentlig, forteller han.

Gjensyn

I høstens jubileumssesong av Hver gang vi møtes får TV-seerne gjensyn med 29 artister som tidligere har deltatt i TV 2-programmet.

I første episode er det Tshawe Baqwa, Silje «Silya» Nymoen, Bertine Zetlitz, Christel Alsos, Øyvind «Vinni» Sauvik, Jan Eggum, Halvdan Sivertsen og Sigvart Dagsland som sitter rundt bordet.

– Hvordan var det å delta i Hver gang vi møtes igjen?

– Det var en veldig fin og varm opplevelse. Jeg tenkte jo opprinnelig at en slik speeddate på to dager, i motsetning til ti-dagers oppholdet sist, ville bli en heseblesende og lite personlig affære, særlig når jeg ikke kjente så mange av de andre fra før. Men det viste seg ikke å stemme. Det er flotte folk, sier Dagsland.

