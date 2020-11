Spesialenheten koblet inn i Evje-drapet: – Ba om besøksforbud

1. oktober anmeldte Godek mannen i 20-årene, som nå er siktet for drapet.

I samme anmeldelse begjærte hun at siktede ble ilagt besøksforbud. Politiet innledet etterforskningen, men valgte å ikke beslutte besøksforbudet, opplyser politiet i en pressemelding.

30 dager etter at hun anmeldte mannen ble hun drept.

Spesialenheten er koblet inn i saken.

– Når denne saken har fått et så alvorlig utfall, har Agder politidistrikt funnet det riktig å be Spesialenheten for politisaker om å vurdere om det er gjort noe straffbart i vår håndtering av anmeldelsen og begjæringen om besøksforbud, sier politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt i en pressemelding.