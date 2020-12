Har blitt tobarnsmor

Tidligere TV-personlighet Mari Haugersveen delte tirsdag den gledelige nyheten på Instagram at hun har blitt mor til en gutt. Dette er hennes første barn med sin mann, Andreas Garmark (31).

«01.12.20 kom du, lillebror Charlie💙🙏🏼 vi elsker deg så masse allerede. Herregud så magisk, nå er familien komplett», skriver hun under bilde av den lille på Instagram.

Fra før har hun sønnen Henry på 5 år fra et tidligere forhold.

Koronabryllup

37-åringen ble først kjent gjennom TV 2-serien «Petter elsker Mari» da hun var sammen med Petter Pilgaard (40). Senere var hun å se i serien «Tigerstaden» sammen med blant annet Linni Meister og Carina Dahl.

I sommer giftet hun seg med sin mann, Garmark, selv om bryllupsfeiringen sto i fare for å bli avlyst på grunn av korona.

– Vi tok mange runder og det var mye frem og tilbake, fortalte Haugersveen til God kveld Norge i sommer.

Paret måtte vurdere om de ønsket å gjøre selve vielsen i år, og ta selve festen ved en senere anledning.

Haugersveen ønsket ikke at det skulle bli en fest der gjestene måtte passe på avstanden hele tiden. Derfor endte de opp med et bryllup med 14 personer i kirken.

– Dagen var helt magisk, helt fantastisk. Jeg hadde gjort det samme igjen selv om det ikke var korona, sa hun da.

Tøft svangerskap

Haugersveen, som jobber som make-up artist i dag, delte tidligere i mai at hun var gravid for andre gang. Hennes mann ble svært begeistret da han fant ut at 37-åringen var gravid.

– Han er helt i ekstase. Barnet er veldig velkomment, men jeg hadde mange tanker i hodet akkurat på den tiden, fortalte Haugersveen til God kveld Norge tidligere i år.

Årsaken til at det var mange tanker på en gang var grunnet koronapandemien. Haugersveen hadde akkurat blitt permittert bare to dager før hun fant ut at hun var gravid.

I sitt tidligere svangerskap har hun også vært åpen om at hun var en del dårlig mens hun gikk gravid, og at det ikke var lett fysisk.