Vedum om Skei Grandes bok:

– Det viser at Siv Jensen hadde en stor vilje til å finne på nye avgifter. Det står igjen som historien. Dette understreker det vi i Senterpartiet har sagt hele veien: Siv Jensen prioriterte å finansiere skattekutt for landets rikeste med økte avgifter for folk flest, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

– Det er en bevisst prioritering. Det har vært systematisk. I Frp har de vært blinde for hvordan avgifter slår ut for folk, sier Sp-lederen.

I boken «Oppreist» som kommer denne uken åpner tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande opp om blant annet om budsjettforhandlingene med regjeringen og daværende finansminister Siv Jensen.

Regjeringen innførte en plastposeavgift og en flypassasjeravgift i den perioden Jensen var finansminister, men Jensen la skylden på Trine Skei Grande.

– Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet er mot denne Trine-posen. Den er vi mot. Kristelig Folkeparti og Venstre er for, sa Jensen til VG den gang.

Men i boken forteller Trine Skei Grande en helt annen historie: Det var regjeringspartiene og Siv Jensen som la plastposeavgiften på bordet.

«Det var ikke Venstres forslag, vi var mest opptatt av hvilke poster i budsjettet som skulle økes, og overlot til regjeringa å komme med forslag til hvor pengene kunne hentes fra,» skriver hun, ifølge NTB.

NY BOK: Trine Skei Grande debuterer som forfatter.

«Men i Frp ble det problemer. Partiet hater avgifter, og da avisoppslagene kom om at folk måtte punge ut med halvannen krone ekstra i butikken, bestemte de seg for at jeg skulle få skylda,» skriver Grande.

Grande skriver også hvordan hun mener hun urettmessig ble uthengt i en Facebook-kampanje for den som var ansvarlig for å ha innført flypassasjeravgiften. Det var Frp og regjeringen som tok fram denne avgiften i forhandlingene, som et alternativ til å røre bilavgiftene, ifølge et kapittel TV 2 har fått tilgang til.

Kampanjen var så heftig at Grande mottok drapstrusler. En person er dømt til 60 dagers fengsel for dette.

– Hun angrer kanskje

Sp-leder Vedum mener Jensen ikke kan vris seg unna og skylde på KrF og Venstre når avgiftene ble økt med 6,3 milliarder under Siv Jensen.

– Fasiten er at det er det Frp og Siv Jensen brukte makten sin til. I tillegg var det lite gjennomtenkt, sier Vedum.

– Hva tenker du om Siv Jensen peker på KrF og Venstre?

– At Siv Jensen må ta ansvar for det hun faktisk har brukt makten sitt til. Det er et faktum at avgiften aldri har vært høyere og det gjentok seg i mange forhandlinger år etter år. Siv Jensen har ikke vært viljeløs. Hun hadde og har vilje. Hun burde ha kraft til å ta ansvar for det, men hun angrer kanskje nå, sier Vedum.

– Er dette et bevis når det kommer fra det som var en samarbeidspartner?

– Venstre har vært støtteparti for og nå er Frp støttepartiet til Venstre. De to i sammen lager politikk som skaper større forskjeller. De har en avgiftspolitikk som er fjernt fra folks liv.

Frp-Limi: – Forundret

Siv Jensen ønsket først å svare på uttalelsene fra Vedum og påstandene i boken. Onsdag trakk Frp-lederen seg fra intervjuavtalen og peker på stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp).

SVARER: Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi. Foto: Terje Pedersen

– Jeg var med på forhandlingene og jeg husker godt opplegget. Både Venstre og KrF hadde en plastposeavgift i sine alternative budsjetter. Når forhandlingene startet la Venstre og KrF sine alternative budsjetter på bordet. Det var ikke regjeringens ønske å innføre en plastposeavgift og i hvert fall ikke Frp. Det var for å skaffe inndekning slik at vi sikret satsingene. Det som forundrer meg er at det synes å være så vanskelig for Skei Grande å glede seg over gjennomslagene de fikk. Plastposeavgiften var et viktig klimatiltak for Venstre.

– Men var det dere som foreslo det som inndekning?

– Vi måtte velge blant inndekningsforslagene som Venstre hadde levert i sitt alternative budsjett. Vi forsøkte i det lengste å unngå skatte- og avgiftsøkninger. Heldigvis ble plastposeavgiften ikke noe av, sier han.

– At hun driver et svarteper-spill på noe de i etterkant ser er upopulært er veldig rart. Venstre og Frp er veldig uenige i avgiftspolitikken. Vi vant gode løsninger på bilavgiftene, men på andre avgiftsområder ble det problemer. Ingen må være det minste i tvil om at verken regjeringen eller Frp i utgangspunktet hadde noe ønske å innføre slike avgifter som plastpose og flypassasjeravgiften. Det ble til syvende og sist en nødvendighet for å få flertall for budsjettet.

Avgiftsboom

Totalregningen på 6,3 milliarder i økte avgifter til folk flest mangler moderne sidestykke.

Under daværende KrF-leder Kjell Magne Bondeviks regjeringstid på 2000-tallet reduserte daværende finansminister Per-Kristian Foss (H) avgiftene med 5,7 milliarder kroner.

Bondevik kuttet også avgiftene på produkter Siv Jensen aldri fikk kuttet: Sprit, vin og øl.

Heller ikke de rødgrønne finansministrene Kristin Halvorsen (SV) og Sigbjørn Johnsen (Ap) når Siv Jensen til knærne i kampen om å øke avgiftene:

På åtte år klarte de rødgrønne å øke avgiftene med «bare» 4,7 milliarder kroner, viser Finansdepartementets tall.