IOC til TV 2: – OL kan bli holdt uten en vaksine

Åpner for å arrangere OL selv om en vaksine ikke blir klar i tide - Norge har «stor tro på at det blir arrangert».

– Jeg har stor tro på at det blir arrangert OL og Paralympics i Tokyo i 2021.

Det sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til TV 2 litt over åtte måneder før de utsatte lekene etter planen skal arrangeres i Tokyo.

Pandemiens stadige utbredning i store deler av verden gjør at det fortsatt hersker en usikkerhet rundt hvorvidt lekene blir noe av eller ikke, men både IOC og Olympiatoppen er sterke i troen - selv om en vaksine ikke skulle være på plass i tide.

Ulike holdninger til vaksine

For selv om lederen av organisasjonskomiteen i Tokyo, Yoshiro Mori, i juli sa at en vaksine ville være avgjørende å få plass om lekene skulle bli arrangert, deles ikke det synet nødvendigvis av IOC selv.

– Kan dere arrangere OL neste sommer uten en vaksine, eller er det helt nødvendig for at det skal bli noe av?

– Vi ser selvsagt frem til en vaksine blir utviklet, ettersom det vil hjelpe hele verden. Men hjelpen fra Verdens helseorganisasjon (WHO), gjennom en risikovurderingsanalyse, viser at arrangementer allerede kan bli holdt uten en vaksine, så lenge tilstrekkelige tiltak er på plass, sier en talsperson for IOC til TV 2.

IOC sier videre at de vil følge rådene og anbefalingene til WHO.

– Samtidig vil vi holde fast på prinsippene som har drevet oss i alle våre beslutninger så langt, som er å arrangere olympiske leker på en trygg måte for alle involverte.

– Vår grunnholdning er at vi drar

Øvrebø vil ikke spekulere i hva som må være på plass for at OL skal kunne arrangeres til sommeren, men er klar på Norges posisjon.

– Jeg vil ikke gå inn på hvilke elementer som må på plass for at det skal arrangeres et OL. Det overlater jeg til de som skal ta de vurderingene. Vi ser hva de kommer frem til. Om de kommer frem til at det er trygt å delta, så er vår grunnholdning at vi drar, sier han.

I juli støttet Øvrebø Moris syn om at en vaksine var essensiell, men mye som har kjent endret seg både i Norge og i verden siden den gang.

– Så Norge reiser til Tokyo om det blir OL?

– Ja. Det er så mange tunge og dyktige interessenter inne i det arrangementet: japanske myndigheter, WHO, IOC, og mange utøvere som har evne til å ta vare på sin egen helse. Det er så mange tunge beslutningstakere inne i bildet at vi føler oss trygge om det skulle bli arrangert leker. Og da er grunnholdingen vår: blir det leker, så reiser vi.

IOC har ikke kommunisert noen tidsfrist for når en endelig beslutning rundt OL må tas, men Øvrebø er tilfreds med prosessen IOC leder.

– Vi er ikke med i de indre sirklene, for å si det sånn, selv om vi har personer der også, men vi er en av 208 nasjonale olympiske komitéer som er med på prosessene og blir godt informert underveis.