TV 2s siste prognose: Biden vinner

Valget vipper mellom en thriller og valgskred for Biden

På TV 2s siste prognose før valget i USA leder Demokratenes kandidat Joe Biden med 6,2 prosentpoeng på president Donald Trump. I går var ledelsen 6,4 poeng.

Tallene er basert på målinger publisert de to siste dagene.

Det er kandidaten som får 270 valgmenn eller mer som blir president. I følge TV 2s prognose ender Joe Biden med 308 valgmenn mens Trump får 230.

TV 2s siste prognose gir Biden seieren med 308 valgmenn. Grafikk: Helge Knudsen/TV 2

– Tallene forteller at valget vipper mellom en thriller og et valgskred, sier TV 2s tallanalytiker Terje Sørensen.

DIREKTE: Følg valgnatten i TV 2s livesenter.

Observasjonen stemmer med det tallene har fortalt hos hele høsten: Hvis Bidens ledelse nasjonalt nærmer seg 5 prosentpoeng, kommer mange stater i spill. Hvis det nasjonale tallet nærmer seg 8 poengs ledelse for Biden, revner det for Trump og mange stater faller ned på Demokratenes side.

Tabellen under viser hvor det er jevnest. Trump må stjele 40 valgmenn fra Biden i de blå statene for å bli president. Det kan skje hvis for eksempel Florida (29), Wisconsin (10) og Pennsylvania (20) skifter side.

– Florida ser ut til å bli helt jevn, sier Terje Sørensen. Det samme gjelder North Carolina, selv om forhåndsstemmende gir Demokratene et større forsprang her enn i Florida.

Arziona er den siste av de tre virkelig jevne statene på TV 2s snittmåling og det vil ikke være noe sjokk om Trump tar alle disse statene.

Men han må ha mer. Og herfra blir det bakken brattere for Trump. Avstanden til Biden er ikke ubetydelig i Wisconsin og Pennsylvania.

Da er spørsmålet om det finnes andre veier til målet for Trump, det vi ville kalt for cup-bomber i fotballen?

– Vi skal følge med på Minnesota og Nevada, sier Terje Sørensen. Selv om Biden leder klart i disse statene har Sørensen merket seg at det har vært et stykke mellom målingene i disse statene og blant dem som faktisk er tatt opp er kvaliteten varierende.

Skulle Trump overraske her ligger det til sammen 16 valgmenn og venter. Da trenger ikke Trump. Wisconsin og Pennsylvania.

På den andre siden: Ingen kan helt sikkert si hva som skjer i Texas. Hvis staten med 38 valgmenn skifter fra Trump til Biden er det kjørt for Trump. Uansett.

– Det vil være den virkelige bomben.