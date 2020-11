FHI: – Ser at alvoret ikke har gått helt opp for folk

Under tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen varslet regjeringen nye tiltak som kommer i løpet av uken.

Nå sier direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg at dagens nye tall på smittesituasjonen vitner om at alvoret er stort og at smittespredningen går svært fort.

– Vi ser at alvoret ikke har gått helt opp for folk, sier Stoltenberg til TV 2.

Hun forteller at de var like alvorspreget også for en uke siden, men at det da ble iverksatt tiltak som man tenkte ville være nok.

– Nå er vi i tvil om tiltakene er tilstrekkelige. Det betyr ikke at de ikke er viktige, de er faktisk veldig viktige, sier Stoltenberg.

Håper å se effekt av tiltakene om to uker

Hun tror at smitten vil øke i stor grad fremover.

– Jeg tror at den nærmeste fremtiden nå så vil det øke veldig mye fra dag til dag og fra uke til uke, sier Stoltenberg.

Nå mener hun det gjelder å få snudd kurven så fort som mulig, og så enkelt som mulig.

– Så vi håper at det skal komme til syne allerede etter hvertfall to uker, sier Stoltenberg.

– Smitten sprer seg i nye grupper

Hun forteller at økningen i smitte hittil først og fremst har skjedd hos unge voksne mellom 20 og 39 år.

– Det vi ser nå er at det også sprer seg til de yngre, og til de som er eldre. Det betyr at smitten begynner å spre seg ut i samfunnet, også til de gruppene som har forsøkt å beskytte seg selv, forteller Stoltenberg.

Hun kan ikke si noe om hva de nye tiltakene som varsles vil innebære.

– Nå tok vi sammen med Helsedirektoratet initiativ til å komme med forslag allerede før helgen og har jobbet med de gjennom helgen. Så er det regjeringen som skal sette sammen en tiltakspakke, forteller hun.

– Nå er det alvor

Helseminister Bent Høie (H) åpnet mandag pressekonferansen med å si at situasjonen er alvorlig, og at det kreves ytterligere tiltak for å bremse smitten i Norge.

Han roste befolkningen rundt i landet for å droppe fester og for å ta smitteverntiltakene på alvor.

Samtidig sa han at det haster å stoppe smitten, og varsler derfor ytterligere innstramninger allerede denne uken i håp om å bremse utviklingen.

– Smitten sprer seg så fort og smittesporing er så krevende at vi kan ikke vente å se om tiltakene er tilstrekkelige. Derfor kommer vi med ytterligere innstramninger denne uken. Vi er nødt til å være føre var, sa Høie.

704 nye smittede

Det siste døgnet har det blitt bekreftet 101 nye smittede i Oslo. Nasjonalt var tallet 704, og aldri før har det blitt registrert flere smittede på et døgn.

Tirsdag ble det meldt ett nytt koronadødsfall i Oslo. Totalt har 283 har dødd med korona i Norge. I tillegg er 61 innlagt på sykehus.

Vi kan forvente en økning i antall innleggelser og dødsfall fremover, ifølge FHI.