– Ekstremt alvorlig om Stortinget er ført bak lyset

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bestemt at de vil ha alle dokumenter i saken om åpningen av Barentshavet Sørøst for oljevirksomhet. Trolig går det mot høring om saken.

– Vi har blitt enige om at vi ville stille spørsmål til regjeringen om åpningen av Barentshavet sørøst. Vi vil i hvert fall be om alle dokumentene og korrespondanse i saken, og denne mye omtalte rapporten, sier SVs representant i komiteen Freddy Øvstegård til TV 2.

Vil til bunns

Han forklarer bakgrunnen for at kontrollkomiteen nå graver i saken slik:

– Det kan være ganske alvorlig hvis Olje- og energidepartementet i 2013 holdt tilbake en rapport som ga et annet bilde av lønnsomheten knyttet til åpningen av et kontroversielt område, enn det som var tilfelle, sier SV-politikeren og legger til:

– Hvis Stortinget er ført bak lyset er det ekstremt alvorlig. Det må vi finne ut av.

Det er NRK som har avdekket at Olje- og energidepartementet visste om en rapport fra Oljedirektoratet i 2013, som viste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt for Norge.

Beregningene ble ikke lagt fram for Stortinget før de folkevalgte stemte for å åpne havområdene for petroleumsvirksomhet.

Ap: – Sannsynlig med høring

Både Venstre og SV har varslet at de ønsker høring om saken.

– Er det trolig at det blir høring om denne saken?

- Ja, de fleste vil si det er naturlig. Nå får vi sende disse spørsmålene først. Så vil vi komme tilbake til om vi vil kalle inn til høring. For SVs del er det veldig aktuelt, sier Øvstegård og legger til:

– Vi er nødt til å finne ut om denne rapporten er holdt aktivt tilbake, og i så fall hvorfor. Hvis den er det, så er det prinsipielt veldig alvorlig.

Også Arbeiderpartiet varsler nå at de mener det trolig er grunnlag for en kontrollhøring om saken. Leder av kontrollkomiteen Dag Terje Andersen vil stille tidligere Olje- og energiminister Ola Borten Moe spørsmål om saken, og da er en åpen høring den naturlig settingen for det.

– Ja, det er veldig sannsynlig. Det er krevende å stille spørsmål til den sittende statsråd når dette gjelder en sak tilbake i tid, så det vil nok være behov for å stille spørsmål også til han som var statsråd den gangen, sier Andersen til TV 2.