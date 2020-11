Døde med covid-19 i oktober – nå er han valgt inn i Kongressen

Republikaneren fra North Dakota ble på valgnatten valgt inn til å representere delstatens åttende valgdistrikt. Han ble valgt inn sammen med en annen republikaner, David Nehrin, og tok nesten 36 prosent av stemmene.

Problemet er bare at Andahl døde 5. oktober i år.

Han var innlagt på sykehus på grunn av komplikasjoner, som følge av at han var smittet av koronaviruset. Han ble 55 år gammel, skriver Politico.

Da Andahl døde hadde valget allerede begynt og flere stemmer var avgitt. Dermed var det ifølge delstatssekretær i North Dakota, Al Jaeger, ikke mulig å fjerne hans navn fra stemmeseddelen.

Trump-republikaner

Andahl vant en svært betent primærvalg med den nåværende representanten fra distriktet. Senator Kevin Cramer har omtalt ham som en «Trump-republikaner», og ønsket hans kandidatur velkommen i Kongressen.

Kun dager før han døde takket han sine følgere på sin Facebook-side.

– Jeg hørte på mine velgere og samarbeidet med mine kollegaer for å finne løsninger. Jeg vil ta med meg denne arbeidsmetoden til kandidaturet når jeg skal representere det åttende distrikt. Jeg setter pris på deres støtte, skrev Andahl.

Han foreldre skrev dette på Facebook-siden hans kun dager etter hans bortgang:

– Våre hjerter er knust, og vi ber om at han blir husket ikke for hvordan han døde, men for hvordan han levde. David var en snill, omsorgsfull mann, som gledet seg aller mest over å hjelpe andre.

Valg-thriller

Mange meningsmålinger antydet i forkant av valget at vi ville se et valgskred der demokratene styrket sin posisjon i Representantenes hus, tok kontroll over Senatet, og der Joe Biden enkelt vant presidentvalget.

Det har derimot ikke skjedd, og det er nå sannsynlig at republikanerne beholder flertallet i Sentatet.

Situasjonen i morgentimene er at valget er mye tettere enn det meningsmålingene viste, og nå avventer USA at de viktige vippestatene Pennsylvania og Georgia skal telle de resterende stemmene.

Donald Trump leder foreløpig i begge delstatene, men stemmene som gjenstår er forhåndsstemmer, og der er det ventet å være tung overvekt av demokrater.

Per nå kan det hende verden må vente til fredag denne uken for å få et endelig valgresultat.

Delstatene Wisconsin, Michigan og Minnesota er foreløpig heller ikke ferdige med å telle stemmer. Her er det ventet at Biden vil seire, men mye er usikkert dagen etter valget.

Hevder å ha vunnet

Likevel har Donald Trump allerede hevdet at han har vunnet valget. Samtidig vil han at telling av stemmene skal stoppe, og truer med å utfordre valget i Høyesterett.

– Vi skal gå til Høyesterett. Vi vil at all stemmegivning skal stoppe. Vi vil ikke at de finner stemmer klokken fire på morgenen. Dette er et veldig trist øyeblikk. Vi skal vinne dette, og slik jeg ser det, har vi allerede vunnet, sa presidenten.

Det er viktig å merke seg at det foreløpig ikke er rapportert om noen tegn til juks i stemmetellingen.

Joe Biden talte til sine velgere tidlig onsdag morgen norsk tid, og hevdet på sin side at han er «i rute til å vinne valget».

Bidens valgkampsjef har svart på Trump trussel om rettslige grep, og sier Biden-kampanjen ikke vil nøle med å kjempe mot Trumps advokater i en Høyesteretts-kamp.