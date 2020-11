Familiens hjem brant ned – så kom nok en sjokkbeskjed

Da huset begynte å brenne, klarte Sireh og døtrene å unnslippe med et nødskrik. Så kom beskjeden de ikke ville høre.

Det var om natten den 26. januar i år at Sireh Bojang (29) våknet av en rar lukt i huset i Son. Hun var alene hjemme sammen med sine to døtre, Maya på ni måneder og Aiyana på tre år. Samboeren Lars Magnus Madsen (36) var på en spillejobb i Moss.

– Jeg våknet av at det sivet røyk inn på rommet. Først trodde jeg noe hadde svidd seg i ovnen, men jeg skjønte fort at det var noe mer enn det, forteller Sireh til God morgen Norge.

Da 29-åringen så mørk røyk velte opp fra trappen, forstod hun det: Huset stod i brann.

En kamp mellom liv og død

Den yngste datteren, Maya, lå allerede inne på soverommet til Sireh, mens den eldste datteren, Aiyana, sov på sitt eget rom.

Sireh la lille Maya ned på gulvet, dekket av en dyne, før hun gikk ut i gangen for å hente Aiyana. Da hun åpnet døra slo den svarte røyken mot henne som en vegg. Det var da småbarnsmoren forstod at hun ikke ville klare å hente ut Aiyana på egenhånd.

29-åringen ringte 113 og forklarte situasjonen. Noen måtte komme med én gang. Da nødetatene var varslet, tok Sireh ni måneder gamle Maya i armene sine og begynte å klatre ned brannstigen.

Tre år gamle Aiyana var fortsatt igjen oppe i andre etasje. Nede fra bakken så Sireh sin egen datter fanget i et rom som sakte, men sikkert ble fylt med røyk.

TOTALSKADD: Huset måtte rives etter brannen. Foto: Privat

– Jeg var livredd. Jeg tenkte at hvert øyeblikk kunne hun segne om, og da ville håpet være lite. Jeg kunne nesten ikke se ansiktet hennes på grunn av røyken, forteller Sireh.

Det tok ikke mange minuttene før politiet var på plass. De fikk tak i en stige og klatret opp til den lille jenta. Aiyana ble løftet i sikkerhet og fraktet direkte til sykehus.

– Jeg hadde forholdt meg rolig, men da hun endelig var nede knakk jeg sammen, sier Sireh.

Det store sjokket

Da Aiyana var reddet ut av det brennende huset, fikk Sireh endelig mulighet til å varsle samboeren Lars Magnus. Den samtalen husker han godt.

– Jeg skjønte med én gang at noe var galt, jeg hørte det på stemmen hennes, forteller Lars Magnus.

TRYGGE: Aiyana (4) og Maya (1 1/2) kom unna brannen med livet i behold. Foto: Privat

– Det første jeg tenkte var, har barna det bra? Det var det eneste som gikk gjennom hodet mitt. Jeg tenkte at det kan være det samme med huset, så lenge barna lever.

Selv om både mor og barn kom fra brannen med livet i behold, mistet familien chihuahuaen Nina.

– Det er selvsagt trist å miste hunden vår, men en liten pris i forhold til barna, sier Lars Magnus.

Etter den høydramatiske redningsaksjonen opplevde imidlertid familien nok en ubehagelig overraskelse. Forsikringen de trodde de hadde fantes ikke. Ved en feiltakelse hadde Sireh og Lars Magnus kun bestilt innboforsikring og ikke husforsikring.

– Da det skjedde, var jeg så glad for at barna hadde klart seg, at det å ikke få dekning på huset ikke hadde så mye å si. Men det har gått mer inn på meg etter hvert, forklarer Lars Magnus.

Står samlet

Uten særlig med forsikringspenger har familien nå begynt å bygge opp igjen sitt nedbrente hjem. Lars Magnus, som er utdannet elektriker, gjør det meste selv.

STOR JOBB: Lars Magnus bygger opp huset igjen på egenhånd. Foto: Privat

– Det går fremover, men det er ikke alle ting jeg kan, så noen ganger må jeg stoppe opp og be om hjelp, sier 36-åringen.

Håpet er å flytte hjem til jul, men det er ikke sikkert det går.

– Vi har ikke allverdens med penger til å gjøre dette. Lars jobber fra morgen til kveld. Det tar på både fysisk og psykisk, forteller Sireh.

Til tross for mye motgang, klarer familien å holde motet oppe.

– Vi er en positiv gjeng, og vi vet at vi kommer oss gjennom det. Akkurat nå får vi ikke så mye tid til hverandre, men vi vet at det har en sluttdato, sier Sireh.

– Vi bruker takknemligheten over at alle er i live som mantra, sier Lars Magnus.