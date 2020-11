Komiker ble far i hemmelighet

– Det er jo ikke mange som vet dette her, forteller komiker Lars Berrum (34) i tirsdagens episode av podcasten «Berrum og Beyer snakker om greier».

Komiker Martin Beyer Olsen (40) avslører i podcasten at han har blitt far for første gang.

Gledelig nyhet

Beyer er kjæreste med komiker og manusforfatter Amanda Erlandsen. Erlandsen har blant annet vært tekstforfatter for humorserien «Hvite Gutter» og står bak den nye Dplay-serien «Basic Bitch».

Kompisene kommer innpå temaet om barn når Berrum forteller at han har brukt helgen på å flytte. Olsen skyter inn at han gjerne skulle hjulpet til, men at han måtte dra på sykehuset sammen med kjæresten å føde et barn.

– Det har jeg brukt helga på, bli pappa, sier han.

– Jeg må bare si gratulerer masse og synes det er fint at du deler det med våre venner at du har blitt far. Det er jo ikke mange som vet dette her, forteller Berrum.

– Nei de som vet, de vet, som jeg sier. Så det er jo en gledens uke!, svarer Olsen.

Det største han har opplevd

Olsen forteller om opplevelsen av å bli far for første gang.

– Jeg sa i forrige podcast at jeg har opplevd alt. Nå har jeg ombestemt meg. Jeg kan gjerne ta 40 år til, forteller Olsen og legger til:

– Jeg synes det er en av de største tingene jeg har opplevd.

Olsen og Berrum har kjent hverandre en god stund, og i tillegg til podcasten har de blant annet spilt sammen i komishowet «Cülture Elité».

– Vi har hatt en reise sammen. Det er et liv levd som jeg har vært tett på, og nå har du et barn. Det er jo veldig vakkert. Jeg har lyst til å fortelle så mye til det barnet, forteller Berrum.

Roser helsesektoren

Den nybakte faren forteller at alt gikk bra på sykehuset, men at det hele er helt absurd.

– Det er helt absurd, hele greia. Jeg gleder meg så inn i helvete til å være en pappa. Du skjønner det ikke før du er det, forteller han,

I tillegg til å være komiker jobber Berrum som sykepleier, noe Olsen roser han for etter å ha blitt far.

– Jeg har en ny respekt for deg og sektoren innen helse. Det er mye bra folk der som loset dette trygt i havn, forteller han.

God kveld Norge har ikke lykkes i å få en kommentar fra Martin Beyer Olsen.