Andrea (54) ble vitne til Wien-terroren: – Jeg trodde det var en filminnspilling

Bakeriet ligger på et hjørne i sentrum av Wien. Noen meter bortenfor går en trapp opp til gaten hvor byens største synagoge, Stadttempel ligger. På plassen ved synagogen er det plassert tre kranser med bånd i Østerrikes farger. Politifolk med tunge våpen, hjelm og beskyttelses-utstyr holder vakt.

Andrea Grabfenbauer (54) har jobbet i det økologiske bakeriet i 20 år. Før eide hun det. 54-åringen forteller til TV 2 at hun ikke rakk å bli redd. Alt skjedde så raskt. Snart var det fullt av bevæpnet politi i gatene.

Bakeriet stengte klokka sju mandag kveld og hun var i ferd med å avslutte dagen.

Landet korona-stenger tirsdag og mange var ute for nyte en siste middag eller drink før alle restauranter og barer stengte.

Trodde det var en filminnspilling

54-åringen forteller at det var utrolig høye smell i rundt 10 til 15 minutter.

– Det var som om en lastebil ble fylt med stein eller liknende. Så kom folk løpende veldig fort, både unge og gamle, forteller Andrea.

– Hva gjorde du da?

– Jeg gikk ut og ropte; hva skjer? Så kom politiet og sa at jeg måtte komme meg inn og stenge alt. Jeg trodde det var en filminnspilling, sier hun.

– Er du redd nå?

– Ja, jeg er litt redd nå, sier hun og legger til at hun så en terrorist, som var kledd i en hvit heldekkende dress.

På plassen ved synagogen er det plassert tre kranser med bånd i Østerrikes farger. Politifolk med tunge våpen, hjelm og beskyttelses-utstyr holder vakt. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

Terrordømt

En gjerningsmann ble drept av politiet få minutter etter at alarmen gikk. Det var en 20 år gammel mann opprinnelig fra Nord-Makedonia. Han skal også ha østerisksk statsborgerskap.

20-åringen ble ifølge Innenriksdepartementet dømt for medlemskap i terrororganisasjonen IS i 2019. Dommen på 22 måneder ble avkortet på grunn av ung alder og han ble sluppet ut sent i 2019. Han skal ha forsøkt å reise til Syria som fremmedkriger.

– Dette var en radikalisert person som følte seg knyttet til IS, sa innenriksminister Karl Nehammer Nehammer på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Wien er preget av terrorangrepet. Det er få folk i gatene. Landet har innført flere dagers landesorg og flagg på offentlige bygg er firet på halv stang.

Flere terrorister?

Politiet mener det var maksimalt fire terrorister som deltok i mandagens angrep. Fire personer ble skutt og drept, to kvinner og to menn. I tillegg til terroristen, som ble skutt av politiet. Sent i ettermiddag har myndighetene snudd og mener det nå muligens bare handler om en terrorist.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har politiet i Østerrike pågrepet 14 personer etter angrepet i Wien.

Det er opprettet politisperringer ved flyplassen og kontroll ved grenseoverganger..