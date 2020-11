Sjokkfunn i iskiosk: – Har aldri opplevd noe verre

6. desember 1991 brenner det i en iskiosk i Austin, Texas. Når flammene legger seg, kommer en rystende forbrytelse og et makabert syn frem.

Frozen yoghurt har i løpet av de siste ti årene forankret seg som et litt sunnere is- og dessertalternativ her i Norden.

Det amerikanske fenomenet har lenge vært en slager i hjemlandet, og allerede i 1977 ble kjeden «I Can't Belive It's Yogurt!» etablert i Texas' hovedstad Austin.

Men 14 år senere skal butikkens lystige navn i den ellers søvnige gaten nordvest i byen bli forbundet med fire henrettelser og en brannstiftelse.

Sent på kvelden den 6. desember i 1991 finner politiet nakne og døde kropper stablet oppå hverandre.

I flere tiår skal politiet etterforske drapene som blir omtalt som «The Austin Yogurt Shop Murders».

Bestevenner

Jennifer Harbison (17) og lillesøsteren Sarah (15) blir født i Texarkana i henholdsvis 1974 og 1976. Byens navn kommer av den nære beliggenheten til nabostaten Arkansas.

Da faren og moren skiller seg i 1979, bestemmer sistnevnte for å flytte til Austin sammen med sine to døtrene.

Begge jentene starter på en privat og kristen ungdomsskole, men Jennifer ønsker mer spenning og fortsetter skolegangen på en offentlig videregående skole. Her møter hun jevnaldrende Eliza Thomas, og de to jentene utvikler raskt et sterkt vennskap.

To år senere starter Jennifers 15 år gamle lillesøster Sarah på samme skole. Alle de tre jentene er aktive i ungdomsorganisasjon FFA (Future Farmers of America). Gjennom FFA blir de også kjent med den noe yngre Amy Ayers (13), som går på en annen skole i byen.

«I Can't Belive It's Yogurt!»

Jennifer er målbevisst og starter å jobbe ved siden av skolen og FFA for å tjene penger til en fremtidig utdannelse. Hun tar vakter i en matvarebutikk, men etter en stund tipser venninnen Eliza om jobb i den lokale iskiosken som selger frozen yoghurt.

Nå går bestevenninne på skole sammen, er i samme organisasjon – og deler arbeidsplass.

Eliza har allerede jobbet flere måneder i iskiosken da Jennifer tar på seg sin nye uniform for første gang.

To mystiske menn

Det er under 20 dager til julaften, og om kun en kort skoleuke kan jentene ta seg en velfortjent juleferie.

Datoen er fredag 6. desember. Jennifer og Eliza har kveldsvakt og skal stenge iskiosken sammen. De får hjelp av Jennifers lillesøster Sarah og venninnen Amy – de har nemlig planlagt en god gammeldags «sleepover», og skal sitte på hjem med Jennifer etter stengetid.

Gjennom kveldstimene kommer og går det mange kunder. Sarah og Amy kjøper seg en pizza, og tar den med tilbake til iskiosken. Om lag klokken 21.30 kommer Elizas mor innom. Hun kjøper en frozen yoghurt, og blir stående noen minutter for å skravle med jentene.

DREPT: 15 år gamle Sarah Harbison skulle ha venninnen Amy på overnatting. Foto: AP/NTB

Hun vinker farvel, uvitende om hva som skal skje kun halvannen time senere.

Det siste registrerte kjøpet i kassasystemet er klokken 22.42 – 17 minutter før stengetid. Butikkens siste betalende kunder er et ungt par. De observerer at en av jentene setter opp alle stolene, før hun begynner å vaske gulvet.

I et hjørne i iskiosken ser paret at det sitter to menn. En er relativt slank, mens den andre oppleves som mer maskulin.

Da politiet senere finner de fire døde kroppene, er alle stolene satt opp – utenom der de to mennene satt.

«Er det en fot?»

Det nærmer seg midnatt. En yngre politibetjent patruljerer i området da han får øye på sivende røyk. Det brenner i kiosken.

Om lag en time etter det siste registrerte frozen yoghurt-kjøpet, nærmere bestemt 23:47, varsler betjenten brannvesenet.

På butikkens inngangsdør henger det et skilt hvor det står «CLOSED», og lysene er slått av. Brannmennene bryter opp døren med et brekkjern og begynner slukningsarbeidet.

Etter hvert som flammene demper seg, får de en klarere oversikt over lokalet.

«Er det en fot?», sier en av brannmennene.

Butikken lå på baksiden av et lite senter nordvest i byen Austin. Foto: AP Photo/Austin American-Statesman/NTB

Kneblet og voldtatt

Tre av jentene blir funnet nær iskioskens ulåste bakdør. Eliza og Sarah er stablet oppå hverandre, mens Jennifer ligger ved siden av. Liket av Amy ligger lenger ut i butikklokalet.

Alle de fire jentene er skutt i bakhodet.

DREPT: Udatert foto av 17 år gamle Eliza Thomas. Foto: AP/NTB

Eliza og Sarah har begge blitt kneblet og bundet med sine egne klær. Flere av jentene har blitt voldtatt.

Jennifer blir også funnet med hendene på ryggen, men er ikke bundet.

Amy ligger ikke sammen med de tre andre jentene. Liket av 13-åringen har tatt større skade av brannen, og har tredjegrads forbrenning på opp mot 30 prosent av kroppen. Hun har også fått to skudd i hodet, da hun angivelig ikke døde av den første kulen.

Scott Cary ved politiet i Austin sier den helgen at synet i iskiosken er noe av det aller verste han har sett.

«Jeg har vært i politistyrkene i ti år, og bodd i Austin i 20 år. Og dette er det verste jeg har opplevd.»

Politiets teori er at alle de fire jentene ble stablet oppå hverandre, men at Amy klarte å karre seg bortover gulvet. Liket av Jennifer har derfor falt ned ved siden av de to andre. De skal alle ha dødd før lokalene ble påtent.

ETTERLATTE: De fire jentenes foreldre under en pressekonferanse i 1999. Foto: Sung Park/AP/NTB

Etterforskningen

I ettertid finner politiet ut at tre minutter etter stengetid, klokken 23.03, ble kassasystemet åpnet. Det ble ikke slått inn noe salg, men 540 amerikanske dollar, om lag 4900 norske kroner, har forsvunnet.

Brannen startet mest sannsynlig i kioskens kjøkkenområde, og den var så varm og intens at ett av ofrenes tenner og smykker smeltet.

Brennende isopor avgir svart røyk og danner en av de farligste gifter som finnes. Rundt jentene ble det funnet isopor-kopper fylt med lightervæske.

I midten av desember gikk politiet og FBI ut med en gjerningsmannsprofil. De hadde kommet fem til at minst to personer utførte drapene, og at de angivelig er godt kjent i området.

På grunn av slokningsarbeidet forsvant mye av det fysiske bevismaterialet. Politiet sliter med et gjennombrudd i saken, og det skal gå hele åtte år før det blir gjort arrestasjoner.

I desember 1993 ble det hengt opp billboards i Austin. Dusør utloves av butikkens eier, Brice Foods. Foto: Kevin Virobik-Adams/AP/NTB

Falsk tilståelse

Det er ikke uvanlig at det i store, medieomtalte drapssaker kommer falske tilståelser – og politiet i Austin mottar over 50.

En av dem var fra den 52 år gamle seriemorderen Kenneth Allen McDuff. Han ble i 1966 dømt til livstid etter å ha drept tre ungdommer. Da han i 1989 ble prøveløslatt, tok han sitt fjerde liv etter tre dager i frihet.

McDuff ble dømt til døden, og da henrettelsen nærmet seg bestemte han seg for å tilstå drapet på Eliza, Jennifer, Sarah og Amy.

Det er trodd at han kun tilstod for å hale ut tiden før henrettelsen, men Texas' daværende guvernør, George W. Bush, hadde bestemt seg. McAllen ble henrettet 17. november 1998.

Fire arrestasjoner

Året er nå 1999, og det er åtte år siden det makabre massedrapet i iskiosken. 6. oktober kaller politiet i Texas og Vest-Virginia inn til en pressekonferanse.

De har arrest fire mistenkte.

Robert Burns Springsteen Jr. (24), Maurice Pierce (24), Michael James Scott (25) og Forrest Wellborn (23). Mennene var henholdsvis 17, 16 og 15 da drapene i iskiosken fant sted.

Under et avhør 9. september samme år, innrømmer Scott å ha deltatt i drapene.

«Jeg husker at jeg så på en av jentene. Så hører jeg pistolskudd. Jeg trakk kun av én gang. Jeg hører et skudd til. Jeg tror jeg hører totalt fem skudd.»

Også Springsteen tilstår å ha skutt en av jentene, i tillegg til voldtekt. Begge mennene beskriver drapene i detalj – informasjon kun en gjerningsmann ville visst om.

TILSTOD: Michael Scott (t.v) og Robert Burns Springsteen Jr. avbildet høsten 1999. Foto: Tom Lankes/Sung Park/AP/NTB

Wellborn var 15 år da drapene fant sted, men blir likevel prøvd som voksen. Etter å ha hevdet sin uskyld i fire år, blir saken mot den nå 23 år gamle mannen henlagt på grunn av manglende bevismateriale – selv om etterforskerne prøvde å tiltale ham to ganger. Også Pierce blir en fri mann i 2003 etter to forsøk fra påtalemyndighetene.

Det er kun saken mot Scott og Springsteen som når retten.

I 2001 blir Springsteen dømt til døden for drapet på Eliza, Amy, Sarah og Jennifer. Året etter får Scott en livstidsdom. Han unnslapp «death row» da juryen ikke var enstemmig.

Springsteens dødsdom blir senere omgjort til livstid, da høyesterett i 2005 endrer loven om å henrette forbrytere som er under 18 år når den kriminelle handlingen blir begått.

HENLAGT: Saken mot Wellborn og Pierce nådde aldri til retten. Foto: Tom Lankes/AP/NTB

Sjokkvendingen

Året er nå 2008. Forsvarsadvokatene til Scott og Springsteen etterspør en DNA-test. De mener at tilståelsene som ble gjort i 1999 var tvunget frem av politiet.

Ved hjelp av en ny testing, finner de DNA fra en ukjent mann på 13 år gamle Ayers.

I flere måneder gjør politiet omfattende testing, men det går ikke an å bevise at Scott, Springsteen, Pierce eller Wellborn var i iskiosken 6. desember 1991.

Året etter, onsdag 24. juni 2009, går Springsteen og Scott ut av delstatsfengselet Travis i Austin, etter ti år bak lås og slå med en livstidsdom. Fire måneder senere blir alle anklagene droppet.

Politiet står igjen på bar bakke – med kun et ukjent, mannlig DNA som eneste spor.

Skutt og drept av politiet

Maurice Pierce, som har vært en fri mann siden løslatelsen i 2003, blir igjen forsidestoff i USA i 2010.

Bilde av Maurice Pierce fra skoleårboken i 1991. Foto: AP/Lamar Middle School Yearbook

Etter å ha ignorert et stoppskilt, blir Pierce stoppet av politiet. Han bestemmer seg for å løpe fra stedet, med betjenten hakk i hel.

Pierce blir tatt igjen, og under basketaket trekker han en kniv opp fra politimannens belte og stikker ham i nakken.

Maurice Pierce blir skutt og dør senere av skadene. Han ble 35 år gammel.

I dag er det 29 år siden Eliza, Amy, Sarah og Jennifer ble funnet drept og påtent i iskiosken «I Can't Belive It's Yogurt!».

Politiet i Austin jakter fortsatt eieren av det ukjente DNA-et, selv om flere den dag i dag holder fast ved at det var Scott og Springsteen som tok jentenes liv.

Det blir fortsatt satt spørsmålstegn ved de to mennene som ble observert sittende i hjørnet like før stengetid.

Hvem drepte jentene?

ULØST: Familiene har fortsatt ikke fått svar. Hvem drepte jentene deres? Foto: Kevin Virobik-Adams/AP/NTB

