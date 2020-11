Etter fem sesonger med knallsterke seertall, er det igjen klart for en helt ny runde med seersuksessen Broompraten.

Så langt har over 1,5 millioner sett serien – hvor Broom-journalist Mats Brustad møter kjente profiler for å snakke om bil og lidenskapen rundt.

– Årets sesong inneholder alt fra en hylende Knut Arild Hareide i Lamborghini Huracan – til gravemaskinkjøring hjemme hos Lothepus i Odda. Nå har jeg sett promovideoen flere ganger, og det er bare å glede seg til fortsettelsen, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.

Abid Raja om innvandrermiljøet

Allerede neste søndag er det duket for premiere. Her møter vi kulturminister Abid Raja, som gløder av entusiasme bak rattet i en Porsche Taycan Turbo.

Raja forteller også om den spinnville kjørekulturen i Pakistan, samtidig innrømmer han at BMW har vært beryktet i innvandrer-miljøet.

– Det er helt klart en leken og lidenskapelig kulturminister vi får møte i sesongpremieren. Det blir interessante historier, og ikke minst mye latter og spenning i Taycan. Jeg kan også røpe at Raja drar en ganske morsom parodi på Trygve Slagsvold Vedum, forteller Brooms Mats Brustad, som er produsent og intervjuer i serien.

Se video fra den nye sesongen øverst i saken.

Abid Raja er tydelig på at bil også handler om kultur. Foto: Remi Wilberg

Lothepus og Hareide rykende uenig

I sjette sesong av Broompraten møter vi også samferdselsminister Knut Arild Hareide og Lothepus.

– Det er kanskje ingen overraskelse at de to har et ganske ulikt syn på elbil-politikken. Hareide har nesten en forkjærlighet for dem, mens Lothepus er rykende uenig. I Odda får vi dessuten en spennende omvisning i bilparken og ikke minst den nyinnkjøpte båten Lothepus skal på tur til Nordpolen med, sier Mats.

Lothepus har mange timer bak spakene i ulike gravemaskiner. På bilfronten har entreprenøren gått fra Toyota til Mercedes. Foto: Rasmus Bell Andreassen

I høst blir du også bedre kjent med krimforfatter Tom Egeland og hans lidenskapelige forhold til italienske sportsbiler.

Birgit Skarstein forteller om den tragiske ulykken som gjorde henne lam som 20-åring, og vi får se hvor viktig bilen er for verdensmesteren og "Skal Vi Danse"-stjernen i dag.

– Jeg syns det er veldig moro at serien har truffet så godt. Nå gleder jeg meg til å dele engasjementet med alle Broom-leserne om ikke lenge, smiler Mats Brustad, som akkurat nå ferdigstiller de siste episodene.

Broompraten har sesongpremiere søndag 15. november.

Knut Arild Hareide er landets samferdselsminister, men har aldri opplevd en sportsbil. Det har vi gjort noe med i Broompraten. Hele episoden ser du litt senere i høst. Foto: Rasmus Bell Andreassen.

Se første smakebit av årets fartsfylte sesong her: