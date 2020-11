Elbilene går sin seiersgang i det norske markedet. I oktober endte elbilandelen av nybilsalget på hele 60,8 prosent.

Det er nesten en dobling fra samme måned i fjor. Og alt tyder på at elbilene for første gang i år vil ende opp med over 50 prosent av totalsalget. Per oktober ligger elbilandelen på 51,7 prosent.

Men her er det også geografiske forskjeller. Det viser tall Norsk Elbilforening har hentet ut fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Du gjetter kanskje hvor elbilene har størst andel av salget? Jo, det er i Oslo, der hele 70 prosent av nybilkjøperne velger elektrisk. Men Vestland er ikke langt bak, med 67 prosent. Deretter følger Rogaland med 64 prosent og Trøndelag med 63 prosent.

Tilstrekkelig med ladestasjoner er viktig for å legge til rette for stadig større elbilandel. Dette er fra Cirkle K på Alexander Kiellands plass, sentralt i Oslo.

Lavest andel i nord

Færrest elbiler blir solgt nord i landet. Troms og Finnmark er på bunnen her, med 46 prosent. Nordland er hårfint over, med 47 prosent. Deretter følger Møre og Romsdal, med 53 prosent elbilandel i oktober.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening tror salget av elbiler vil øke ute i distriktene. Hun mener også det er viktig at politikerne holder fast på hva som er målet bak elbilpolitikken i de mange debattene som kommer i årene framover.

Christina Bu leder Norsk Elbilforening.

Feirer 25 år

– Overgangen til elbiler er det viktigste tiltaket for å få ned klimagassutslippene fra veitrafikken. Nå kommer elbilene med firhjulstrekk, god plass og lang rekkevidde. Det trenger mange, og derfor vil elbilsalget i typiske distriktsfylker øke. Nå må hele Norge få være med på elbilsatsingen, uten at politikerne gjør det vanskeligere å ta grønne valg, sier hun.

Norsk elbilforening feirer denne måneden sitt 25-årsjubileum i en tid der det er mye elbildebatt om veien videre for elbilsatsingen, og hvordan Norge skal klare å nå Stortingets mål om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025. Den debatten foregår i alle partier fram mot landsmøtene og vil nok fortsette i årene som kommer.

Audi e-tron er Norges mest solgte bil så langt i 2020. Svært mye tyder på at den holder denne plasseringen også ut året.

Enorm vekst

– Vi blir nok ikke arbeidsledige med det første. Nå blir det viktig å beholde differansen mellom elbiler og fossile biler både i innkjøp og bruk. Nøkkelen til elbilrevolusjonen ligger i at det lønner seg å ta miljøvennlige valg og det må ikke politikerne glemme, understreker Christina Bu, i en pressemelding.

Norsk elbilforening ferske jubileumsbok «Et norsk eventyr» er på vei fra trykkeriet i disse dager. Den er skrevet av tidligere sjefredaktør Helge Simonnes og tar for seg foreningens og elbilens 25-årige historie i Norge.

– For 10 år siden utgjorde elbiler rundt 0,1 prosent av nybilsalget. Den enorme veksten vi har hatt hadde ingen sett for seg. En elektrisk tidsalder står foran oss – og lille Norge er i førersetet. Det er vanvittig inspirerende å være en del av, sier Christina Bu.

Elbilandelen i oktober, fordelt på fylker: Oslo – 70 prosent

Vestland – 67 prosent

Rogaland - 64 prosent

Trøndelag – 63 prosent

Viken – 59 prosent

Vestfold og Telemark – 58 prosent

Agder – 54 prosent

Innlandet – 54 prosent

Møre og Romsdal – 53 prosent

Nordland – 47 prosent

Troms og Finnmark – 46 prosent Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

