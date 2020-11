Høie: – Kommer ytterligere innstramninger denne uken

Helseminister Bent Høie (H) åpner med å si at situasjonen er alvorlig, og at det krever ytterligere tiltak på tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Saken oppdateres fortløpende.

– Nå er det alvor. 700 nye smittede på et døgn. Hver morgen våkner vi til nye smitterekorder. Det er utbrudd i alle fylker. Fortsetter utviklingen går helsetjenesten i knestående, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

Han roser befolkningen rundt i landet for å droppe fester og for å ta smitteverntiltakene på alvor. Samtidig sier han at det haster å stoppe smitten, og varsler derfor ytterligere innstramninger allerede denne uken i håp om å bremse utviklingen.

– Smitten sprer seg så fort og smittesporing er så krevende at vi kan ikke vente å se om tiltakene er tilstrekkelige. Derfor kommer vi med ytterligere innstramninger denne uken. Vi er nødt til å være føre var, sier helseministeren.

På spørsmål om hvilke tiltak regjeringen planlegger, svarer han de ser på områdene hvor det er for mye smitte, og på områdene hvor folk møtes. I tillegg vil det vurderes å sette inn tiltak mot reisevirksomheten.

Tiltakene kommer før helgen

På spørsmål fra TV 2 om hvilke tiltak vi kan forvente oss, svarer helseministeren at FHI og Helsedirektoratet jobber med å fastsette dette nå.

– Vi ser på områdene hvor det er for mye smitte. Det er når vi møtes for mange mennesker sammen og reisevirksomhet, spesielt fra andre land i Europa med høy smitte, sier Høie.

– Når kan vi forvente de nye tiltakene?

– Det kommer før helgen, sier han.

Helseministeren minner om at alle har et kollektivt ansvar for å hjelpe og snu utviklingen nå.

– Skal vi sammen klare å lykkes, må hver enkelt av oss se at vi er i en veldig alvorlig situasjon. Vi er inne i annen bølge. Hvis kommuner ikke klarer å oppretteholde testkapasiteten og smittesporingen, mister vi kontrollen, sier Høie.

Han minner om de fire hovedrådene som handler om å vaske hender, holde avstand, holde seg hjemme når man er syk og begrense antall mennesker man møter, er nøkkelen til å snu utviklingen.

– Dramatisk økning

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) åpner med å si at jo bedre kontroll vi har på smitten, jo færre tiltak trenger vi å ha. Han sier at han har forståelse for at smitteverntiltakene kan gjøre livet tungt for mange.

– Men vi er en alvorlig situasjon og smitten øker dramatisk. Nabolandene våre strammer kraftig til. Som helseministeren sa, vil komme ytterligere innstramninger og tiltak mot smitten, sier han.

Likevel sier familieministeren at de vet langt mer nå om hvordan vi skal målrette tiltakene, slik at de skal treffe rett.

Han lover for eksempel at sykehjemmene skal tilrettelegge for at pårørende kan komme på besøk så langt smittesituasjonen tillater det.

– Alle kommuner må legge seg i selen for å stoppe smitten. Det vil redde mange eldre sitt liv. Men kommunene må også sikre besøk og aktivitet for eldre og ta vare på mennesker som som er særlig sårbare, sier Ropstad.

Øremerkede tiltak og midler

Ropstad forteller at regjeringen derfor har kommet med øremerkede tiltak til sårbare eldre, aktivitetstilbud og bekjempelse av ensomhet i kommunene. Det er også bevilget penger til frivillige organisasjoner for å stimulere de til å tenke nytt.

– Mange tilbud for mennesker med psykisk sykdom og rusproblemer ble gjort utilgjengelig. Brukerrom måtte stenge og aktivitetstilbud forsvant. Det rammet en sårbar gruppe hardt. Derfor bevilger vi ekstra midler til kommunene for å hjelpe særlig utsatte grupper med psykiske lidelser og rusproblemer, sier han.

Samtidig sier han at penger ikke løser alle problemer.

– Vi må alle prøve å se de blant oss som trenger ekstra omtanke nå. En som er ensom og trenger noen å gå en tur med. Vi trenger hverandre selv om vi ikke kan være sammen. Vi trenger hverandre mer enn noen gang, sier familieministeren.

Vil forlenge støtteordninger

Situasjonen i arbeidsmarkedet har bedret seg siden i vår.

– To av tre koronaledige er tilbake i jobb, og det er bra. Samtidig er fortsatt antallet arbeidsledige og permitterte høyt. Krisen er ikke over, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

Han sier det er usikkerhet rundt hvilke konsekvenser de nye tiltakene vil ha for bedrifter, og foreslår derfor å forlenge regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger:

Forslag om å forlenger de midlertidige endringene i regler for sykepenger. Alle som må være borte fra jobb fordi de har fått påvist korona eller er i karantene har rett på sykepenger. Ordningen foreslås å forlenges ut mars 2021.

Forslag om å forlenge foreldre sin rett til omsorgspenger ved karantene eller nedstengning ut juni 2021. Regjeringen foreslår også å doble kvoten med omsorgspenger i 2021 til 40 dager.

Den midlertidig forhøyede dagpengesatsen skulle ned til normalt nivå fra januar 2021, men blir nå forlenget ut mars.

– Smittesituasjonen framover vil kunne bety mer sykefravær ved både sykdom og karantene, samt at barn må holdes hjemme fra skole og barnehage. Dette tar de nye forslagene høyde for. Samtidig oppfordrer vi dem som kan, om å jobbe hjemmefra, sier Asheim.

Kraftig smitteøkning

Antallet koronasmittede har økt kraftig de siste ukene, advarer Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Fra inngangen til uke 43 har det bare gått rett opp, sa FHI-direktøren på regjeringens pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Hun opplyste at med nesten 3.000 tilfeller i uke 44, er antallet nye tilfeller nesten doblet fra uke 43.

Reproduksjonstallet anslås nå å være rundt 1,2.

I tillegg anslår FHI at antallet tilfeller som ikke oppdages, kan være så høyt som 60 prosent.

– Vi venter at antallet pasienter som trenger sykehusbehandling, vil øke, at antallet som trenger intensivbehandling, vil øke, og at dødsfallene vil øke, understreket Stoltenberg.

Nasjonale smitteverntiltak fra 28. oktober Her er de nasjonale smitteverntiltakene som gjelder fra 28. oktober 2020 frem til tidlig i desember. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Regjeringen anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

I tillegg ble karantenereglene for utenlandske arbeidere strammet inn. I tillegg til de nasjonale rådene, har også noen kommuner lokale tiltak. De finner du på din kommunes nettsider. Kilde: Regjeringen

704 nye smittede

Det siste døgnet har det blitt bekreftet 101 nye smittede i Oslo. Nasjonalt var tallet 704, og aldri før har det blitt registrert flere smittede på et døgn.

Til TV 2 sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad at det haster med å få snudd utviklingen.

– Dette bekrefter trenden vi har sett de siste ukene og viser at det haster med å få snudd smitteøkningen i hele Norge. Vi er veldig bekymret og jobber nå med nye råd og tiltak for å styrke etterlevelsen av smittevernreglene, sa Nakstad tirsdag morgen.

Ett nytt koronadødsfall i Oslo ble meldt tirsdag. Totalt har 283 har dødd med korona i Norge. I tillegg er 61 innlagt på sykehus.

Vi kan forvente en økning i antall innleggelser og dødsfall fremover, sier FHI.