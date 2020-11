Solskjær svarer på Keane-slakt: – Roy har alltid vært frittalende

Manchester United-legenden Roy Keane sparte ikke på kruttet da rødtrøyene tapte mot Arsenal i helgen.

– Hvor skal jeg starte? De mangler energi, kvalitet og entusiasme, og det bekymrer meg, sa han i Sky Sports-studio etter nederlaget.

Det tidligere Manchester United-kapteinen etterlyste ledere på United-laget, som ligger på 15. plass på Premier League-tabellen, med sju poeng på seks kamper.

– Jeg ser ikke noen ledere der ute. Jeg er virkelig bekymret nå. Det jeg så her, det var et langt steg tilbake for denne klubben, sukker han.

Tirsdag stilte Ole Gunnar Solskjør og United-kaptein Harry Maguire til pressekonferanse før Champions League-oppgjøret mot Istanbul Basaksehir.

Der måtte begge to svare på kritikken fra Keane.

– Jeg har ikke sett uttalelsene. Etter et negativt resultat tar vi ikke negativiteten med oss inn i laget. Vi forblir positive, og jeg kan med sikkerhet si at det er mange ledere i denne stallen, var svaret til kaptein Maguire.

– Roy har alltid vært frittalende

Manchester United har sin dårligste sesongstart siden David Moyes ledet laget i 2013/2014-sesongen.

– Jeg ser ikke menn der ute. Som manager må man stole på spillerne, men Ole vil miste jobben med disse spillerne, det er det som skjer, raste Keane etter tapet for Arsenal.

Ole Gunnar Solskjær er sikker på at spillerne vil slå tilbake etter nederlaget.

– Roy har alltid vært frittalende. Jeg er veldig fornøyd med de spillerne vi har. Roy sin jobb er å mene. Jeg hører alltid etter når Roy snakker, men vi går videre med en sterk gruppe spillere, og jeg er sikker på at vi vil få en respons, sier Solskjær.

Håper å ta føringen i Champions League-gruppen

Selv om sesongstarten i Premier League har vært dårlig, har United derimot herjet i Champions League. Etter å ha slått både PSG og RB Leipzig leder rødtrøyene gruppen før møtet med tyrkiske Istanbul Basaksehir.

Solskjær bekreftet på pressekonferansen at Jesse Lingard ikke blir med på flyet til Tyrkia, men at han ellers reiser med en slagkraftig tropp.

– Vi jobber hver dag for at supporterne skal få noe å feire. Spillerne jobber hardt og er fokuserte. Forhåpentlig kan vi i morgen stemple autoriteten i denne gruppen med ni poeng på tre kamper, sier kristiansunderen.

Harry Maguire håper det er Champions League-utgaven av United som entrer Fatih Terim Stadion onsdag.

– Vi tar alle kamper likt, og jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hvorfor vi ikke har klart å knekke koden i Premier League. Vi går inn i alle kamper for å vinne dem. Forhåpentligvis klarer vi å levere en prestasjon på nivå med de andre kampene vi har spilt i Europa, sier Maguire.

Basaksehir ligger siste i gruppen med null poeng. Mot både PSG og RB Leipzig har tyrkerne tapt 2-0. Med tomme tribuner fikk Solskjær spørsmål fra en tyrkisk journalist om United hadde en fordel ettersom de tyrkiske supporterne ikke får være på stadion.

– Fotballen er veldig preget av viruset. Alle bortekamper i Champions League er tøffe. I Tyrkia har man veldig fanatiske supportere, fansen støtter lagene. Jeg tror vi alle savner supporterne på tribunene, sier Solskjær.