Disse tidspunktene kan vi forvente resultater fra vippestatene

Hver delstat har sin egen prosess og et eget sett med regler når det gjelder telling av stemmer. Grunnet koronasituasjonen har langt flere amerikanere enn normalt forhåndsstemt, men mange leverer fortsatt sin stemme på selve valgdagen.

Flere delstater har allerede åpnet valgkontorene sine, men når stenger de? Og når kan vi forvente å se de første resultatene?

Dette er noen av de viktigste vippestatene i årets valg:

Arizona

Trump vant delstaten med 91.000 stemmer, eller 3,5 prosentpoeng i 2016. Forrige demokrat til å vinne delstaten var Bill Clinton i 1996. Obama tapte klart til både John McCain og Mitt Romney i sine to valgkamper. Hvorfor skal Biden ha en mulighet nå?

Årsaken til at Biden nå har gode muligheter, er den demografiske utviklingen i Arizona. Delstaten har en voksende latinobefolkning, og i denne gruppen er Biden populær. Vinner Biden delstaten er han på god vei til valgseier, ifølge CNN.

Stemmelokalene i delstaten stenger klokken 03.00 norsk tid natt til onsdag, og de første resultatene forventes å bli kjent en time senere. Arizona har typisk mange stemmesedler igjen å telle etter valgnatten.

Florida

Florida er ikke bare et yndet feriested for reiseglade nordmenn, men også en viktig vippestat. Delstaten er faktisk den sittende presidentens hjemstad, etter at han endret fra New York i fjor.

Ved forrige valg vant Trump Florida med 1,2 prosent av stemmene. Årsaken var i stor grad Trumps popularitet hos velgere over 65 år. Her knuste han sin motkandidat Hillary Clinton. Blant kvinner, som er en langt større andel av velgerne, vant Clinton med fire prosentpoeng, men Trump holdt relativt godt stand.

Meningsmålinger viser at Biden er enda mer populær blant kvinner enn Clinton, og at han er i ferd med å snu den eldre velgermassen. Dette, i tillegg til hvem som vinner forstedene, blir trolig avgjørende i nattens valg.

I motsetning til Arizona forventes Florida å være ferdig med store deler av stemmetellingen i løpet av valgnatten. Resultatene av forhåndsstemmingen forventes å bli kjent først. Valgkontorene stenger klokken 02.00 norsk tid.

Georgia

Slik ligger det an i vippestatene (tall fra FiveThirtyEight) * Arizona: Biden leder med 2,6 prosentpoeng (Trump vant delstaten i 2016) * Florida: Biden leder med 2,5 prosentpoeng (Trump vant i 2016) * Georgia: Biden leder med 0,1 prosentpoeng (Trump vant i 2016) * Iowa: Trump leder med 1,5 prosentpoeng (Trump vant i 2016) * Pennsylvania: Biden leder med 4,7 prosentpoeng (Trump vant i 2016) * Michigan: Biden leder med 8 prosentpoeng (Trump vant i 2016) * Minnesota: Biden leder med 9,1 prosentpoeng (Clinton vant i 2016) * Nevada: Biden leder med 6,1 prosentpoeng (Clinton vant i 2016) * North Carolina: Biden leder med 1,7 prosentpoeng (Trump vant i 2016) * Ohio: Trump leder med 0,6 prosentpoeng (Trump vant i 2016) * Texas: Trump leder med 1,5 prosentpoeng (Trump vant i 2016) * Wisconsin: Biden leder med 8,3 prosentpoeng (Trump vant i 2016)

Det er lenge siden Georgia har vært avgjørende så sent i en valgkamp. Republikanerne har tradisjonelt et godt grep på delstaten, og demokratene har ikke vunnet her siden Bill Clinton vant marginalt i 1992. Ved forrige valg vant Trump delstaten med 51 prosent av stemmene mot Clintons 45,9.

Nøkkelen for demokratene ligger i å få afroamerikanerne til å stemme. I Fulton County, der blant annet Atlanta ligger, vant Clinton soleklart i 2016, mens det var langt jevnere i forstedene. For Biden blir det viktig å øke marginen i forstedene.

Trump på sin side, vet at han taper områder som Atlanta, Augusta, Columbus og Savannah. Her handler det om å begrense tapet. Trump vant de landlige områdene klart i 2016. Han må få disse til å avlegge stemme ved årets valg.

Georgia er en delstat i endring, og demokratene tro den endrer seg i deres favør. Spørsmålet er bare om det går raskt nok for Joe Biden.

Valgkontorene i Georgia stenger klokken 01 norsk tid. De fleste stemmene telles på valgnatten.

Iowa

At Iowa fortsatt er i spill så sent i valgkampen, er et klart tegn på hvordan dette valget skiller seg ut. Her vant Trump soleklart i 2016, og demokratene vant bare seks av 99 fylker.

Så hvorfor er Iowa i spill denne gangen? Biden gjør det bedre blant hvite velgere. I 2016 utgjorde hvite velgere over 70 prosent av velgermassen, og Trump vant klart blant både hvite kvinner og menn.

Selv om Trump vant knusende sist, vant Barack Obama delstaten ganske klart i sine to perioder som amerikansk president. Obama var svært populær i østlige deler av delstaten. Klarer Biden å vinne tilbake disse?

Valgkontorene stenger klokken klokken 04 norsk tid, og resultatene av forhåndsstemmene forventes å være klare en time senere.

Nord-Carolina

Nord-Carolina er en svært viktig delstat for president Trump. Den sittende presidenten vant med 50,5 prosent av stemmene mot Hillarys 46,8 i 2016, til tross for at demokratene dominerte i de urbane områdene.

En av hovedårsakene til dette var antallet afroamerikanere som avla sin stemme. Da Barack Obama ble valgt til president i 2008 var oppmøte blant afroamerikanske velgere rekordhøyt. Fra Obama ble valgt i 2008 til Trumps valg i 2016 falt andelen afroamerikanske velgere fra 23 til 20 prosent.

Dette kan kanskje virke som en relativt liten endring, men det var nok til å gjøre store utslag. Da Obama vant i 2008, vant han bare med 0,4 prosent, og han tapte delstaten i 2012. Dersom oppmøte blant afroamerikanske velgere tar seg opp igjen tyder mye på at demokratene kan vinne delstaten tilbake. Trump vant forstedene i 2016, men det kan se ut som det blir langt jevnere i disse områdene i 2020. Forstedene blir helt avgjørende dersom Biden skal vinne delstaten.

Valgkontorene i delstaten stenger klokken 01.30 norsk tid, og de fleste fylkene offentliggjør resultatene av forhåndsstemmene først. Nord-Carolina teller som oftest de aller fleste stemmene i løpet av valgnatten.

Ohio

Ohio er en helt essensiell delstat for president Donald Trump. Faktisk har ingen republikanere i moderne tid vunnet Det hvite hus uten å vinne Ohio. Trump vant klart her i 2016, med 51.8 prosent av stemmene mot Hillarys 43.7.

Nøkkelen den gangen av Trumps dominans i de landlige fylkene. Er Trump-basen solid eller går noen av de hvite arbeiderklassevelgerne til Joe Biden?

En annen viktig ting å følge med på her er de større byene. Her finner man størsteparten av demokratenes velgerbase. Igjen vil antallet afroamerikanske velgere som går til urnene bli avgjørende. Trump vant forstedene i 2016. Kan Biden snu dette eller i det minste gjøre det jevnere?

Ohio stenger valgkontorene klokken 01.30, og resultatene av forhåndsstemmene offentliggjøres trolig først. Også Ohio teller flesteparten av stemmene i løpet av valgnatten.

Forhåndsstemmer

Valglokalene er nå åpne i Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York og Virginia.

Det ventes rekordhøy valgdeltakelse i år, til tross for at pandemien har satt preg på USA denne høsten.

Før valgdagen rullet i gang, har hele 99,65 millioner amerikanere forhåndsstemt, viser tall fra U.S. Elections Project.

Av dem har 35,72 millioner forhåndsstemt med personlig oppmøte, mens 63,93 millioner har sendt inn poststemme.

(TV 2/NTB)