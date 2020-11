Telialigaen: 777 og Bifrost sikret de siste sluttspillplassene

Tidenes jevneste runde i Telialigaen Counter Strike ble avgjort mandag kveld, der hele fem lag kjempet om to plasser i sluttspillet.

Så jevnt var det, at Stabæk Momentum som endte med ti poeng etter ferdigspilt sesong må ut i kvalifiseringskamp mot 3. plassen i 2. divisjon.

Slik endte siste runde av Telialigaen Counter Strike 777 2 - 0 Fact Revolution

Celestial Gaming 0 - 2 Bifrost

Foxed Gaming 1 - 1 Apeks

Nordavind DNB 2 - 0 Oilers esport

STB Momentum 2 - 0 Domino esport

Apeks stakk av med seieren i seriespillet, og får dermed velge motstander i semifinalen, til tross for et noe oppsiktsvekkende uavgjort-resultat mot Foxed Gaming.

Nordavind gjorde også jobben mot andreplass Oilers, men det holdt ikke da de andre resultatene ikke gikk deres vei. Bifrost på sin side slo Celestial, og sikret dermed 3. plassen på tabellen, og går da til sluttspillet sammen med 777, Apeks og Oilers.

En som var veldig fornøyd etter seieren mot Fact var 777-trener Tommy «TommyM» Monsen.

– Dette er en seier for norsk e-sport. Kanskje den største seieren på lang tid. Jeg liker spillerne og Håvard (Kristengård red. anm.) i Fact godt, men det var helt fantastisk å gi de en leksjon i Counter Strike i dag, sier Monsen.

Se hovedkampen i opptak gratis på TV 2 Sumo

Slik ser tabellen ut etter ferdigspilt serie. Foto: Skjermbilde Telialigaen.no

– 2021 blir vårt år

777 ble før sesongen tippet som den største utfordreren til Apeks, noe som skulle vise seg å ikke stemme. Oilers har hele sesongen ligget foran, men 777 har også hatt sine utfordringer med spillere som har forlatt laget.

– En sesong med mest negative opplevelser egentlig for oss. Vi har ikke levert så godt som vi hadde håpet, men guttene har gjort en fantastisk jobb. To spillere har blitt solgt, og to nye har kommet inn og virkelig levert varene. Nå håper vi at alle spillerne skal få en god treningsperiode frem mot sluttspillet. Der kan alt skje, forteller Monsen.

Foreløpig er det noe usikkert hvordan sluttspillet skal utføres, på grunn av pandemien. Monsen forstår at det er vanskelig.

– Det er helt forståelig. Vi er inne i en pandemi og er klar for å følge alle retningslinjer som vil komme. Det er klart vi ønsker at det skal være mulighet for publikum, men forstår at det ikke er en selvfølgelighet. Jeg har full tiltro til at Telialigaen gjør det beste ut av en vanskelig situasjon.

«Tomzey» kom inn i laget etter at «bfr» ble kjøpt ut. Spilleren har ikke vært veldig aktiv på mange år, men Monsen håper likevel han blir med videre.

– Jeg håper han blir permanent. Vi har en plan om å ha en løpende dialog frem til sesongslutt for å se hvordan motivasjonen hans er.

Videre mener Monsen at dette er bare det første steget for klubben, som ønsker å ta nye steg videre.

– Vi har fem utrolig talentfulle spillere. Mitt eneste håp er at 777 kan bli klubben som gir de mulighet til å kunne leve av Counter-Strike. Vi kommer til å jobbe steinhardt for at 2021 blir vårt år, avsluttet en veldig fornøyd Monsen.

Ekspertenes spillerbørs

Denne sesongen vil kommentatorene sammen gi spillerne en karakter etter hovedkampen. Karakterene gis som et totalbilde av spillernes prestasjon i hele kampen, og går på en skala fra én til ti hvor én er dårligst og 10 er best. En spiller som får karakteren 10 vil ha gjort en helt perfekt kamp fra start til slutt, mens en spiller som får karakter én mest sannsynlig ikke var til stede ved tastaturet.

TV 2s ekspertkommentator Morten «Zeves» Vollan lot seg imponere av Bifrost sin prestasjon denne sesongen.

Morten «Zeves» Vollan har blitt imponert av Bifrost og 777. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 E-sport

– Rett og slett imponerende av Bifrost. De har hatt en turbulent sesong med mange spillerbytter, men har klart å klore seg fast og hentet poeng der det er mulig. Tror de kommer til å få det tøft i semifinalen da jeg er rimelig sikker på at Apeks velger de.

Også 777 imponerte den tidligere proffspilleren.

– 777 var overbevisende i går mot Fact, og det var morsomt å se. De har på lik linje med Bifrost hatt en trøblete sesong med salg av nøkkelspillere. «Mikki» har virkelig imponert meg, og jeg tror «tomzey» vil det samme med litt mer trening med laget. Gleder meg til å se de til sluttspillet og håper de jobber målrettet frem til det med en klar plan, avslutter Vollan.