Reservehjul var tidligere obligatorisk utstyr i de aller fleste biler. Enten det lå i en "kjeller" under bagasjeromsgulvet, sto på høykant i bagasjerommet – eller var festet under bilen (for å ta de mest vanlige løsningene).

Men så skjedde det noe, og det skjedde fort. Stadig flere bilprodusenter valgte å droppe reservehjulet. Flesteparten av de nye bilene som nå selges i Norge, har reparasjonssett i stedet for reservehjul.

Fordelene er flere: Dette frigjør plass i bagasjerommet, det gir mindre vekt og det betyr ikke minst en solid besparelse.

Mye å spare

Én felg og ett dekk koster isolert sett ikke så veldig mye. Men ganger du dette opp med hundretusenvis, ja kanskje også millioner av biler, blir det enorme beløp ut av det.

I stedet for reservehjul, har vi altså fått reparasjonssett. Disse skal sørge for at du kan reparere dekket ditt selv, hvis uhellet er ute. Utfordringen er at mange ikke vet hvordan dette skal brukes.

Reparasjonssettene har også begrensninger når det gjelder hvor store hull de kan tette. Hvis man ikke merker at bilen har punktert før det har gått en stund, kan dekket ha fått skader som gjør at det ikke nytter med tetningsmiddel. Og da står du der.

Er du blant dem som får angst når du ser en bruksanvisning – da er dette neppe et fristende syn...

Mange er sløve

Dette er noe også selskapene som driver med bilberging har fått merke godt. Mange bilister må ringe dem og be om hjelp, fordi de ikke får reparasjonssettene til å fungere.

– Disse settene sparer bilprodusentene for både vekt, plass og penger, men spesielt brukervennlige er mange av dem dessverre ikke. I tillegg er nok mange bilister sløve her. De vet ikke en gang hvor settet er, og vegrer seg for å forsøke å bruke det når uhellet er ute, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Å ringe etter bilberger-hjelp er fort løsningen hvis du punkterer og ikke får reparasjonssettet til å fungere.

Ta med ekstra hjul?

Han har følgende råd å komme med:

– Det er å finne ut av dette i forkant. Først av alt må du vite hvor reparasjonssettet er. Mange biler har det i gulvet under bagasjerommet, eller i siden der. Jeg har også vært borti biler hvor det er plassert i gulvet foran baksetet. Deretter må du sette deg ned med bruksanvisningen og finne ut hvordan det fungerer. Det klarer du mye bedre hjemme i godstolen, enn du gjør i veikanten en mørk og regntung kveld. Som alt annet: Det er ikke vanskelig når man kan det!

Det finnes også en annen løsning som kanskje er sikrere, nemlig å ta med et ekstra hjul i bilen.

– Noen biler har fortsatt en "brønn" der reservehjulet skulle vært. Da kan du kjøpe ditt eget, og plassere det der. Naturligvis går det også an å ha med et ekstra hjul i bagasjerommet, men det er nok noe de fleste helst ønsker å unngå. Det enkleste er nok derfor å lære seg hvordan reparasjonssettet fungerer og krysse fingre for at det kan redde deg ut av problemet, avslutter Benny.

