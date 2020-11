Erkjente delvis straffskyld for grovt ran – dette vet TV 2 om de to tiltalte

De to polske statsborgerne som er tiltalt for grovt ran gikk i flere år under politiets radar, selv om begge bodde og jobbet i Bergen. Under ranet benyttet de GPS-trackere og «Kripos-drakter» for ikke å etterlate DNA-spor.

I dag startet rettssaken mot to menn fra Polen tiltalt for grovt ran av bergenserne Reidar Osen og Petter Slengesol i 2015.

I innledningen av rettssaken svarte forsvareren til den ene tiltalte at hans klient erkjenner straffskyld for det ene tiltalepunktet - altså grovt ran av Petter Slengesol.

Han nekter derimot straffskyld for det andre tiltalepunktet, som dreier seg om grovt ran av Reidar Osen. Årsaken er, som TV 2 tidligere har fortalt og som hans forsvarer gjentok i retten, at tiltalte mente Osen selv hadde regissert overfallet.

– Han har sagt han har deltatt i forberedelse og gjennomføring av handlingen, men sier dette dreier seg om en regissert handling som skulle fremstå som reell handling, sier forsvarer Kim Brügger Villanger.

Dette har Reidar Osen tidligere avvist.

Den andre tiltalte har tidligere nektet skyld for alt.

Saken fortsetter under bildet

RETTSSAK: Forsvarer Marius Wesenberg sier hans klient mener Osen selv iscenesatte overfallet. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Det er ekkelt

Da TV 2 snakket med Reidar Osen før rettsaken startet, sa han at han ikke hadde sovet et sekund i natt.

Petter Slengesol sier det er belastende å være tilstede i retten.

– Jeg blir stresset, og kjenner det i hele kroppen. Jeg har aldri sett de før, sier Slengesol.

– Har du blikkontakt?

– Ja, det er ekkelt og de stirrer på meg, sier han.

På rettens første dag skal begge de to fornærmede også forklare seg. Slengesol har tidligere fortalt hele sin historie i en lengre TV 2-sak her.

Osen sier han ikke har villet se de tiltalte i øynene

Saken fortsetter under bildet

TILTALT FOR GROVE RAN: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

Dette er de to tiltalte

De to tiltalte var godt kjent i Bergen, de bodde og jobbet i byen og trivdes godt på flere av byens populære utesteder.

Dette vet vi om de to tiltalte:

Tiltalte nummer 1:

Polsk statsborger (37) som kom til Bergen i 2012. Han bodde først på Laksevåg før han flyttet til nabokommunen Askøy.

Tiltalte nummer 2:

Polsk statsborger (32) som kom til Bergen i januar 2015, ikke lenge før Petter Slengesol ble overfalt.

Tiltalte nummer to jobbet blant annet for et bemanningsselskap i Bergen. I januar 2020 får politiet endelig et nytt gjennombrudd i saken og kan gå til pågripelse av vedkommende.

DNA fra denne tiltalte nummer 2 matcher DNA som ble funnet på et avrevet bukseben som tilhørte Petter Slengesol.

Mannen hadde registrert adresse på Nesttun. Her bodde han sammen med sin bror, som frem til våren 2020 var siktet i saken.

Broren bodde i Bergen i flere år og jobbet sammen med tiltalte nummer 1 i renovasjonsselskapet BIR.

Politiet valgte å henlegge saken mot den tredje siktede, til tross for at tiltalte nummer 1 i tre avhør i januar 2020 fortalte at han var involvert. Den tredje siktede ble avhørt i Polen 2019, men nektet straffskyld.

I juni 2020 ble 32-åringen utlevert fra Polen og ankom Norge i et polsk militærfly.

Saken fortsetter under bildet

OVERLEVERING: Et polsk militærfly landet på Oslo lufthavn i juni for å utlevere en polsk mann som er tiltalt i to grove ranssaker. Her går mannen ut av flyet, fulgt av tre personer i gule vester. Foto: Thomas Evensen / TV 2.

Snakket inn siktede nummer tre

I januar 2020 ønsket tiltalte nummer 1 å forklare seg for politiet. I tre avhør fortalte han om detaljer fra planleggingen og sier at siktede nummer tre også var involvert i saken.

Denne innrømmelsen kom etter at mannen fortalte norsk politi at hans kone var blitt truet hjemme i Polen. Hun hadde fortalt mannen som satt fengslet i Norge at det vil få konsekvenser for henne og barna dersom han "snakket".

Selv om mannen "snakker" inn siktede nummer 3, velger bergenspolitiet, etter det TV 2 vet, å ikke avhøre denne mannen med hensikt om å tiltale ham.

Gikk under radaren

De to som nå sitter på tiltalebenken ble kjent med hverandre via broren til tiltalte nummer 2. Begge skal ifølge politiet ha gått "under radaren" og dette gjorde at de ikke ble pågrepet i den første etterforskningsfasen.

Det fantes ikke DNA av de to i politiets DNA-register i Norge.

Det viste seg senere at tiltalte nummer 1 var registrert i det tyske DNA-registeret allerede i 2016. Men dette klarte politiet først å "utnytte" i 2019, da den nye etterforskningsgruppen klarte å koble sakene til Osen og Slengesol.

POLITIJAKT PÅ SPOR: Her er Bergenspolitiet på plass i Hausdalen hvor Reidar Osen ble fraktet i løpet av de to timene han var bortført. Foto: Trond Solvang

Brukte Kripos-drakter

Politiet mener de to polakkene har opptrådt svært profesjonelt. I følge avhør skal ranerne blant annet benyttet såkalte "Kripos-drakter" for å legge igjen minst mulig spor.

Utenpå klærne, som er like draktene krimteknikere fra politiet bruker, skal gjerningsmennene ha benyttet "vanlige" klær, ifølge siktede nummer 1.

Draktene skal ha vært hvite og folieaktige, med hetter. Alle ranerne var utstyrt med finlandshette og ifølge ofrene var de svært diskret i måten de kommuniserte.

De tiltalte skal ha overvåket både Slengesol og Osen i forkant av overfallene og i begge tilfeller benyttet GPS-tracker til å overvåke sin ofre.

Kjøpte GPS-trackere i Polen

GPS-tracker ble kjøpt inn i Polen, ettersom trackere de skal ha kjøpt på Voss, ikke var gode nok.

Det er politiets teori at de kjørte til Biltema på Voss for ikke å ikke legge igjen spor.

Saken fortsetter under bildet

MISHANDLET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble utsatt for kidnapping og mishandling av samme kriminelle bande. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dette er saken

Det var i 2015 marerittet startet for Reidar Osen og Petter Slengesol.

Den første hendelsen skjedde en februarkveld, da 28 år gamle Petter Slengesol ble bortført i sin egen varebil.

Flere menn med finlandshetter tar tak i ham, og de neste timene blir han bortført og mishandlet på det groveste

I desember - ni måneder senere skjer det samme med Reidar Osen - en kjent gallerist og bypersonlighet i Bergen.

– Ønsket bare å dø

Volden er ekstrem, og truslene er konkrete - kidnapperne vil ha penger.

Underveis i bilen fortalte kidnapperne til Osen at de hadde gjort klar graven hans, og han fikk en pose over hodet slik at han fikk problemer med å puste.

– Det gikk så langt at jeg bare ønsket å dø fort, fortalte Osen til TV 2 i et tidligere intervju.

I Slengesol sitt tilfelle, ble han stripset og kjørt rundt i et par timer, mens gjerningsmennene utsatte ham for ekstrem vold og truet ham blant annet med elektrosjokkvåpen.

– Du tenker at du bare må komme deg løs, komme deg vekk. Men det er nytteløst. Og de fortsetter å slå. Igjen og igjen.

Nå er altså to polske statsborgere tiltalt for grovt ran. Det er satt av syv dager til rettssaken i Bergen tingrett.