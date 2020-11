Vil hindre at plast havner i havet, men blir stoppet av norsk lov

De to gründerne Lisa og Andrea har utviklet et produkt for at sneiper ikke havner i havet. Men produktet blir regnet som tobakksutstyr og er dermed forbudt å selge åpent.

– I vannet løser den seg opp til små plastfibre, og den har masse giftstoffer. Den havner i fisken, og kommer tilbake på vår tallerken.

Det sier den ene av de to gründerne, Andrea Oterhals Storhaug. Sammen med Lisa Nyland Johansen har de startet studentbedriften Sneipfritt, og satt i gang produksjon av et enkelt og luktfritt lommeaskebeger, kledd med innvendig aluminium.

4 500 000 000 000 sneiper i naturen

Avtalen med 7-Eleven-kjeden var på plass, og de gledet seg til å bidra til å hindre at sneiper blir mat for livet i havet. Men så enkelt skulle det ikke være.

Det kastes anslagsvis 4,5 billion - 4500 milliarder - sigarettsneiper i naturen hvert år. Ifølge miljøorganisasjonen Ocean Observancy er sigarettsneiper den gjenstanden det blir funnet flest av når strender og kystlinjer renses for søppel. Over 90 prosent av sigarettsneipene er plast, resten er i hovedsak tjære og nikotin.

Plukket 4000 sneiper

Mange vil tro at problemet ikke er særlig stort i Norge, omlag 10 prosent av nordmenn er dagligrøykere. Lisa, Andrea og fire andre venner ville bevise det motsatte. I løpet av en liten time en fredag morgen plukket de opp ikke mindre enn rundt 4000 sigarettstumper fra bakken rundt Aker brygge i Oslo. Sneiper som omsider ville ha blitt skylt ned i avløpene, og ut i sjøen.

– Det var masse sneiper langs bryggekanten der borte, og da så jeg en fugl som kom og spiste en sneip, forteller Lisa og peker.

SNEIPER bli mat for fisk. Foto: Thomas Evensen TV 2

Jentene var i gang med å produsere de små lommeaskebegrene i august. Men det sa stopp da de sjekket om det var noe juridisk hinder for at de kunne selge produktet på synlig plass i kioskene.

Forbud mot «tobakksutstyr»

Svaret de fikk fra Helsedirektoratet var at det nok ikke gikk, og viste til Tobakkskadelovens §24, der det står at

«Synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssted er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksutstyr (...)»

I forskriften finnes det et unntak for godteri (lakrispipeunntaket), men det vil ikke gjelde for lommeaskebegeret. Nå fortviler jentene, som kun ønsker å bekjempe plasten i havet.

– Det er jo kjedelig da, når man prøver å løse det problemet som sneipen faktisk er, og så møter på lovverk som faktisk hindrer oss i å gjøre det.



– Vi vil jo ikke gjøre det gøy å røyke, men gøy å kaste sneipen, legger Andrea til.

Tar det opp med regjeringen

De to får støtte fra handelsorganisasjonen Virke.

– Dagens forbud mot oppstilling av lommeaskebeger er i realiteten et produktforbud. Kundene har ingen forutsetninger for å bli kjent med produktet når det ikke er synlig på disk i kiosken. Vi blir overrasket og skuffet om ikke helseministeren snakker med miljøvernministeren og sørger for en forskriftsendring, sier leder for Virke Servicehandel, Iman Winkelman.

Også Fremskrittspartiets leder Siv Jensen reagerer på lovbegrensingen, og kaller det «dust». Hun lover de to gründerjentene at hun vil ta opp saken med helseminister Bent Høie i et forsøk på å få til en endring i lovforskriften.