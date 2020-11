Helsearbeider skulle vært i karantene - skal ha satt vaksiner og tatt blodprøver

Den 13. mars stengte Norge ned, og regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene de har iverksatt i fredstid.

Grepet var for å slå ned smitten fra koronaviruset som da spredte seg raskt i befolkningen. Kun uker i forveien hadde Norge fått påvist sitt første Covid-19-tilfelle, men allerede i tidlig mars spredte viruset seg ukontrollert i befolkningen.

Dro på jobb etter Englands-tur

Samtidig reiste en kvinnelig helsearbeider på jobb i Oslo etter å ha vært på reise i England.

I mars innførte regjeringen karanteneplikt om man hadde vært på utenlandsreise.

Helsearbeideren jobber ved et fastlegekontor i Oslo. Der utførte hun flere oppgaver som gjør at man kan komme i kontakt med pasienter som er i risikosonen.

Ifølge politiet i Oslo kom hun tilbake fra Englands-reisen den 8. mars og skulle dermed gått i karantene den 13. mars, da restriksjonene ble innført.

I stedet mener politiet at hun jobbet resten av karantenetiden, i seks dager. I denne perioden skal hun ha gjort oppgaver som gjør at man kommer tett på pasienter, som blant annet å ta blodprøver, EKG og sette influensavaksiner.

Ytterligere karantenebrudd

Ifølge en tiltale mot helsearbeideren bryter hun karanteneplikten ytterligere to ganger.

Den 30. august og den 23. september kommer hun tilbake fra Englands-reise, og ved begge anledningene skal hun ha gått som vanlig på jobb uten å overholde karanteneplikten.

Sent i september kom smitten i Storbritannia for alvor ut av kontroll, og helsemyndighetene hadde mer enn 6000 nye regidtrerte smittetilfeller daglig.

TV 2 er kjent med at helsearbeideren har nektet straffskyld i avhør.

Alvorlig på grunn av smittesituasjonen

Politiadvokat på saken, Karianne Worren, opplyser til TV 2 at de ikke er kjent med at helsearbeideren har forårsaket ytterligere smitte. Hun opplyser at saken begynte for politiet ved at de mottok et varsel.

– Politiet ble varslet om mulig karantenebrudd og iverksatte etterforskning. Etter dette fant vi grunnlag for å ta ut tiltale for tre perioder med karantenebrudd, sier Worren.

Politiet har for tiden flere saker tilknyttet brudd på karanteneplikt.

– Når det gjelder denne aktuelle saken så ser politiet svært alvorlig på forholdene som er beskrevet i tiltalen, spesielt med tanke på smittesituasjonen som var i mars, august og september som er da karantenebruddene fant sted, sier Worren.

Strafferammen for brudd på covid-19-forskriftene er fengsel i seks måneder. Det at kvinnen har brutt forskriften ved totalt tre anledninger vil virke som skjerpende for en eventuell straffutmåling. I tillegg er det første karantenebruddet i mars ansett som grovt i tiltalen.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnens forsvarer, Annette Barlinn. Hun har foreløpig ikke snakket med sin klient, og har derfor ingen kommentar til tiltalen.

Saken behandles i Oslo tingrett den 27. november.