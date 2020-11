Aamodt Kilde overrasket over koronasmitte: – Tenkte at det ikke stemte

Forrige sesongs verdenscupvinner slipper ut av isolasjon onsdag og kan gå i gang med trening igjen etter å ha inne siden han avla en positiv prøve 21. oktober etter å ha vært i Østerrike på verdenscupåpningen i Sölden og sponsoroppdrag i Sveits.

– Jeg testet positivt da jeg kom hjem fra Sveits på et sponsoroppdrag. Alle jeg var i kontakt med der testet negativt. Det ser ut som jeg har fått det på vei hjem, sier Aamodt Kilde på et pressetreff tirsdag.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg tenkte at det ikke stemte.

Løste verdensproblemer

Alpintesset sier han har vært grundig med alt som har med hygiene, håndvask, munnbind og sosial kontakt å gjøre. Likevel klarer han ikke å peke på hvor og når han ble smittet.

Symptomene dukket ikke opp før tre-fire dager etter den positive testen. Da forsvant lukte- og smakssansen og han fikk muskelsmerter. De siste par ukene har dermed blitt tilbragt innendørs etter hjemreisen fra Mellom-Europa hvor han pådro seg smitten.

– Jeg har ikke gjort en verdens ting. Det har vært kjedelig, men samtidig har jeg hatt familie og venner som har ringt og støttet meg. Jeg har fått mye tid til å fundere på ting, men ikke kommet frem til noe revolusjonerende, smiler Kilde til TV 2.

– Det ikke å kunne gå ut døren, er tøffere enn man skulle tro. Samtidig lever jeg et hektisk liv. Å få ti dager man er nødt til å være inne er kanskje ikke så dumt heller.

– Kroppen har vært redusert

Når 28-åringen friskmeldes onsdag, har han vært i karantene i 13 dager. Viruset vil fremdeles være i kroppen, men etter tre dager uten symptomer skal det være trygt, forsikrer Kilde.

Nå gjelder det å begynne med rolig trening for å være sikker på at kroppen ikke har tatt skade av sykdomsavbrekket. Han frykter først og fremst for lungekapasiteten og det som har med fysisk utmattelse å gjøre.

– Det er ikke optimalt, men det er godt med et ordentlig grunnlag. Det har vi lagt i sommer. Som idrettsutøver som er vant til å trene hver dag, så er det kjipt ikke å få muligheten til det. Men jeg merker at kroppen har vært veldig redusert. Jeg har vært sliten og sovet mye. Jeg har prøvd å få inn nok næring, det har vært vanskelig siden jeg ikke har smakt noe av det jeg har spist. Jeg har prøvd å trykke i meg det som er sunnest siden jeg ikke smaker noen ting.

Foreløpig ligger det an til at verdenscupsirkuset skal avvikles som planlagt, selv om smitten i Europa stiger og flere land har stengt ned. Kilde vedgår at det er risikabelt, men har tro på at arrangørene og Det internasjonale skiforbundet (FIS) klarer å avvikle rennene på en forsvalig måte.

– Så lenge FIS mener det er trygt, så kommer jeg til å stille. Såpass troen har jeg på det, sier Kilde.

– Jeg har vært gjennom en runde. Skal alle gjennom den runden, så er det synd. Jeg håper færrest mulig får dette viruset. Det er ikke gitt at vi som idrettsutøvere kommer oss helskinnet gjennom det.

Kilde kjørte ut i sesongens første renn i Sölden før han ble smittet av koronaviruset. Sesongen fortsetter i Østerrike neste helg.