Strømsjokk på mandag – natt til torsdag kan det skje igjen

Ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool har strømprisene de siste månedene vært lavere enn i september og oktober de siste 20 årene. Dette gjelder både i Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og Tromsø.

– Vi har lagt bak oss september og oktober med en gjennomsnitts strømpris på Østlandet på henholdsvis 10 og 14 øre per kilowatt time (kWh). Vi må tilbake til år 2000 for å finne like lave månedspriser for disse månedene, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool.

– Så starter vi november med dagspriser mellom 4 og 7 øre per kWh over hele landet – det er lavt, fortsetter Johansen.

Direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios, som er strømleverandør på bedriftsmarkedet, forklarer noe av årsaken til hvorfor strømprisene de siste månedene har vært historisk lave.

– Bortsett fra litt fint vær i høstferien, regner det omtrent hele tiden. Vannmagasinene klarer ikke å holde mer vann, for de er fulle med snøen fra februar. Det er også veldig mildt for årstiden, sier Myhre.

Negativ strømpris

Strømprisene i landet er så lave at enkelte kunder til tider har fått betalt for å bruke strøm.

Kommunikasjonsdirektør i Nord Pool, Stina Johansen. Foto: Nord Pool

– Natt til mandag så vi fire timer med negative strømpriser på Sør- og Østlandet – dette er andre gang i historien dette skjer i Norge, sier Johansen.

I timene fra klokken 01 til klokken 05 mandag morgen lå prisene på Sør- og Østlandet på henholdsvis minus 0,44 øre per kWh, minus 1 øre per kWh, minus 1,9 øre per kWh og minus 1,5 øre per kWh, opplyser Nord Pool.

– Det er verdt å merke seg at i de samme timene var prisene også negative i Sverige, Finland, Danmark og store deler av nordvest-Europa. Høye temperaturer førte til lavt forbruk – og spesielt på natten er forbruket lavt, sier Johansen.

Selv om strømprisene er negative, blir strømregningen likevel ikke helt gratis. Dette er på grunn av nettleie og avgifter.

Regn og vind

Den første gangen vi opplevde negative strømpriser i Norge var i sommer, da prisen natt til mandag 6. juli var på minus 0,1 øre per kWh. Den gangen var årsaken mye vind og regn.

Mye vind og regn var også blant årsakene til at vi fikk negative priser natt til mandag denne uken.

Direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– Spesielt på mandag var det veldig kraftig vind, og de nordiske vindmøllene, som det nå er mange av, produserte til nye rekorder. På natten er strømforbruket lavt, særlig når det er 12 grader ute, sier Myhre i Entelios.

Han forteller at vindkraft selges omtrent gratis til markedet. Når vannmagasinene samtidig renner over, blir prisen for vannkraftproduksjonen kun et par øre.

– At prisen blir negativ, betyr at det for noen produsenter koster mer å skru helt ned enn å stoppe. Det skjer med kull og gasskraft i Europa, som også leverer fjernvarme uansett vær og vind. Da importerer vi et negativt prisnivå fra utlandet i noen timer, forklarer Myhre.

Ny natt med negative priser?

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Wattsight sier det har vært høyt press på produksjonsprisene gjennom hele sommeren, med fulle vannmagasiner over lengre tid.

– I perioder har prisene vært høyere, som i starten av oktober da det var tørt vær og temperaturene falt. Da var prisen oppe i 20 øre per kWh, før prisene de siste ukene igjen har rast nedover, sier Lilleholt.

Han sier økt utbygging av vindkraft har ført til et ekstra press på prisene.

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight. Foto: Wattsight

– Det har vært mye vind, og nå ser vi at det har blitt våtere og mildere. Derfor er vi nede på veldig lave priser igjen.

Lilleholt forteller om en utfordrende situasjon for vannkraftprodusentene, som får valget mellom å selge til negative priser eller å la vannet renne forbi.

– Med så stor mulighet til å regulere vannkraftproduksjonen som det er i Sør-Norge, burde man klart å la være å selge til negative priser. Men man har kanskje ikke vært forberedt på at det skulle bli så anstrengt, og dermed produsert for mye, sier Lilleholt, og fortsetter:

– Det er prognoser for natt til torsdag som viser at det nok en gang kan bli veldig anstrengt for vannkraftprodusentene som følge av mye vind. Det er et scenario som kan gi negative priser natt til torsdag.

– Temperaturene avgjør

For vannkraftprodusentenes del håper Lilleholt det snart blir mulig å tappe noe av vannet fra magasinene.

– Når forbruket blir høyere utover vinteren, får produsentene bedre kontroll og kan ta mer betalt for vannet i magasinene, sier Lilleholt.

Da vil også strømprisene øke. Analysesjefen tror på strømpriser på 20 til 25 øre per kWh i vinter.

– Dette er det man antar hvis vi får en normalt kald vinter. Hvis det skulle fortsette å være vått og mildt, vil prisene ligge ned mot 10 øre per kWh, sier Lilleholt, og fortsetter:

– Uansett blir prisene veldig lave sammenlignet med tidligere år. I fjor startet vi med rundt 30 øre per kWh før vinteren begynte, og nå er utgangspunktet mye verre. Det er sjeldent du ser priser på dette nivået på vinterstid, sier Lilleholt.

Han sier det først og fremst er temperaturen som avgjør hvordan strømprisene blir i vinter.

– Nedbøren blir ikke like viktig nå, fordi den vil komme som snø og ligge lagret frem til våren.

Venter rekordbillig vinter

Johansen i Nord Pool forklarer at strømprisen regnes ut etter tilbud og etterspørsel i markedet, samt hvor mye kraft som kan flyttes fra et område til et annet.

– Det norske kraftmarkedet henger sammen med resten av det nordiske og europeiske kraftmarkedet, og dermed er det mange ting som påvirker strømprisene. I Norge kommer vi imidlertid ikke utenom været – at det er vått, varmt og mye vind, drar prisene nedover, sier Johansen.

Myhre tror strømprisene vil stige til omtrent det dobbelte innen noen få uker, men påpeker at dette fortsatt er lavt sammenlignet med det som er normalt.

– Nedbøren kommer straks som snø, og presset i vannmagasinene vil avta på kort sikt. Uansett ser prisene fremover ut til å være rekordlave til årstiden å være. På en vanlig dag i januar ser det ut til at det vil koste 25 øre for strøm. Det er rekordlave nivåer, understreker Myhre.