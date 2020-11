– Selskapet burde vist mer åpenhet

Bakteppet for saken er avsløringene i Dagens Næringsliv om at Equinor har tapt enorme summer i USA.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har holdt en redegjørelse om saken for Stortinget. Det er denne som behandles i høringen til Energi- og miljøkomiteen tirsdag.

Under høringen var han tydelig på sine forventninger til selskapet nå.

– Jeg har også uttrykt forventninger om større åpenhet, sier Bru.



Hun redegjorde under høringen om hvordan hun har utfordret Equinor.

– Jeg har utfordret om å få kostnadene ytterligere ned, sier Bru, som ramset om en rekke spørsmål hun har spurt i eierdialogen med selskapet.

– Jeg har også spurt om hvordan prøver å overføre læring fra USA til virksomheten i Brasil. Selskapet har jo også virksomhet i flere land.

– Burde fått mer informasjon

Flere eks-statsråder måtte i ilden. Blant dem tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

– Det er ingen tvil om at det er store penger som har gått tapt i USA. Det skyldes oljeprisfallet, men også dårlig styring, dårlig kontroll og kultur, sier Borten Moe.

Han er tydelig på hvor han vil plassere ansvaret.

– Det oppfatter jeg er et ansvar styret må ta, sier Borten Moe fra videolink under høringen.

Også Tord Lien deltar på høringen. Han satt som olje- og energiminister mellom 2013 og 2016. Han mener departementet burde fått mer informasjon.

– Både styreleder Reinhardsen og statsråd Bru har sagt at graden av informasjon til eierne ikke var god nok om utfordringene i USA. Det er jeg enig i. Vi burde fått mer informasjon.

Også han plasserte betydelig ansvar på styret, og gjentok som han tidligere har sagt til TV 2 at han mener kostnadskontroll var et tema i alle møter med selskapet.

– Ut ifra hva jeg husker og kan se av skriftlige kilder var kostnadskontroll tema i alle møter, og da får skape mer lønnsomhet.

– Tok for stor risiko

– Det er mitt ansvar at vi ikke så utfordringene med internkontroll i USA tidligere, sa den tidligere konsernsjefen, sier tidligere konserndirektør i Equinor Helge Lund på Stortingets høring i om USA-skandalen i dag.

Han tok noe selvkritikk på USA-investeringene.

TOK SELKRITIKK: Tidligere konsernsjef Helge Lund i Equinor på videolink under Energi- og miljøkomiteens høring Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Det er klart at vi tok for stor risiko på dette området, sier Lund, som samtidig understrekte at det ved alle enkeltinvesteringer er noe risiko.

Nær 200 milliarder i tap

En undersøkelsesrapport fra PwC har i ettertid vist at det er snakk om et regnskapsmessig tap for Equinor på 21,5 milliarder dollar, tilsvarende 161 milliarder kroner, mellom 2007 og 2019.

Først ut var nåværende styreleder Jon Erik Reinhardsen. Han understrekte alvoret i tapene.

– Det er meget alvorlig. Tapet i USA så langt i år er på 3,0 milliarder dollar, hvorav nedskrivninger utgjør 2,4 milliarder dollar, sa Reinhardsen.

Regner man dette om til kroner med dagens kurs og legger på det gamle tapet, har totalregningen nå økt til rundt 190 milliarder kroner, skriver E24.

ÅPEN HØRING: Tidligere styreleder i Equinor, Svein Rennemo, forklarte seg på videolink under høringen, som etter debatt ble åpen for offentligheten. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Løpende dialog med eierne

Også Svein Rennemo, som var styreleder i Equinor mellom 2008 til 2015, fikk spørsmål fra saksordfører fra Espen Barth Eide om hvordan det påvirket eierdialogen da varsellampen begynte å lyse i 2014.

– Når lampene lyste var det primært et signal til styret om kraftige tiltak. Vi reagerte på rett hvis, men svakhetene ble avdekket for sent, sier Rennemo.

– Informasjon om det som burde gå til eierne ble dekket i den løpende dialogen, legger han til.