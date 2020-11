Dette er de mest romantiske feriedestinasjonene i Norge

Det er lett å tro at hjemmekontor, mørkere tider, kaldere temperaturer og lite sammenkomster ikke gjør underverker for parforholdet.

Torild Moland, redaktør i Vagabond Reiselyst, gir oss derfor sine beste tips til hvor du og partneren din kan dra for å få et avbrekk fra hverdagen.

Stedene er ikke blant de rimeligste. De ligger på cirka 2000 til 3000 kroner, men det holder også ofte med en natt, ifølge Moland.

Få med deg alle tipsene øverst i saken!

Konglehytta ved Mjøsa

– Dette er en fantastisk liten hytte. Den har en liten kjøkkenkrok, bad og en himmelseng for to. Utendørs er det en bålpanne, to stoler med reinsdyrfeller og en nydelig utsikt over Mjøsa. Den er enkel, men har alt du trenger for en romantisk overnatting, forteller Moland.

HAR ALLE FASILITETER: Fra Konglehytta har du nydelig utsikt over Mjøsa. Foto: Vagabond Reiselyst

Fyri resort Hemsedal

– Dette er det nye fyrtårnet i Hemsedal. De satser på å bli en helårsdestinasjon. De har en egen «pool club» med oppvarmet basseng, både inne og ute, hele året. Her er det velurmøbler, svære tjukke tepper og veldig unorsk. Dette gjør det annerledes og veldig romantisk, ifølge Moland.

HELÅRSDESTINASJON: Fyri i Hemsedal satser på å være en helårsdestinasjon, med oppvarmet basseng inne og utendørst. Foto: Vagabond Reiselyst

Arctic Dome Rondane

– Dette domeformede teltet ligger midt oppe på fjellet i Rondane og det er ingenting i nærheten. Det er bare deg og villrein og det som skulle gå utenfor hytta. Innendørs er det peis og en stor dobbeltseng. Du kan bestille tapas basert på lokale råvarer til kvelds, og til frokost kommer det et trau levert på døra med nybakt brød og kaffe, forteller reiseeksperten.

PÅ FJELLET: I Artic Dome Rondane er du mutters alene midt på fjellet. Foto: Vagabond Reiselyst

Lyngen North

– Dette er et perfekt sted å nyte utsikten over Lyngsalpene, sier Moland. Det ser enkelt ut, men det er gulvvarme inne i hytta. Det er et ordentlig bad og all luksusen du kan tenkte deg. Ute er det både badestamp og badstue.

UTSIKT: I hyttene Lyngen North har du perfekt utsikt over Lyngsalpene. Foto: Vagabond Reiselyst

Britannia Trondheim

– Dette er et av de flotteste hotellene i Norge, ifølge Moland. Det er litt Paris, litt London og veldig unorsk. Det ble bygget for britiske lakselorder. Her har det vært kongelige og kjendiser opp igjennom. Hotellet har restaurant med Michelinstjerne og spa.

ÆRVERDIG HOTELL: På hotell Britannia Trondheim kan du nyte både god mat og spa. Foto: Vagabond Reiselyst

Oslofjorden tretopphytter

– Det har blitt svært populært med tretopphytter og finnes rundt 50 stykker ulike steder i Norge. Oslofjorden tretopphytter er store og det er plass til syv til åtte personer, forteller redaktøren.

PLASS TIL HELE FAMILIEN: Oslofjorden tretopphytter er store og har plass til syv til åtte personer. Foto: Vagabond Reiselyst

Fyrferie

– Fyrferie er utrolig romantisk. Det finnes rundt 60 fyr langs norskekysten som man kan overnatte i eller ved. De fleste stedene overnatter man i fyrvokter-boligen. Det er spesielt romantisk når det er skikkelig dårlig vær, se sjøsprøyten står langt oppetter veggen, mens man sitter trygt inne og koser seg i varmen, sier Moland.