Kritisk til munnbind-påbud: – Folk bruker samme munnbind i flere uker

Atferdsviter Jørgen Dalen mener myndighetene burde sørget for å skape motivasjon hos folk, før de innførte et påbud om å bruke munnbind.

I Norge oppleves det som en generell anbefaling å bruke munnbind i alle tilfeller der det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre. I flere byer har anbefalingen blitt til påbud.

Jørgen Dalen er atferdsviter i Mindshift og forteller at sosiale normer i Norge kan forklare mye av munnbindbruken.

Han mener at norske myndigheter burde testet andre tiltak før de innførte et påbud om bruk av munnbind.

Ifølge han hadde det vært langt mer effektfullt å bygge opp skikkelig motivasjon hos befolkningen først, slik at folk ble vant til å bruke beskyttelsen.

Atferdsviteren sier at det raske påbudet kan få en kraftig slagside, og potensielt føre til at vi bruker munnbindet på feil måte.

Når tillit blir en barriere

Dalen forklarer at det norske samfunnet er tillitsbasert og at vi ser på tillit som en strategi, som gjør at man sparer mer energi enn hvis man mistror alle rundt seg. Dette krasjet med at vi plutselig skulle bruke munnbind.

– Når nordmenn brukte munnbind i starten kunne det bli et symbol på at vedkommende ikke hadde tillit til folk rundt seg. Hvis du så noen med munnbind var det lett å tenke «stoler han ikke på meg, jeg er da helt frisk». Dermed ble det et symbol på mistillit, sier Dalen.

Atferdsviteren poengterer at han er tilhenger av munnbind, men at vi må forstå barrierene som kan oppstå for å få folk til å begynne å bruke munnbind.

Da anbefalingene om munnbind først kom i sommer, skrev TV 2 flere saker om manglende bruk i rushtrafikken. Kanskje kan den høye tilliten vi har til hverandre forklare noe av årsaken til at det tok langt tid for nordmenn å ta munnbind i bruk.

– Det er ganske sannsynlig at epidemien har svekket tilliten mellom folk. Om ikke annet, kan det være positivt for bruken av munnbind, sier Dalen.

Måtte gjennom en atferdsendring

Samtidig forteller Dalen at det er stor forskjell på utviklingen av munnbindbruk under pandemien i Norge i forhold til andre steder.

I Asia for eksempel, som opplevde Sars og svineinfluensaen, var innbyggerne raske med å ta i bruk munnbind ettersom de allerede var vant til denne formen for beskyttelse mot smitte.

– I Norge derimot, er dette første gangen munnbind har vært aktuelt. Da må befolkningen gjennom en atferdsendring, som ofte tar lenger tid enn man kanskje skulle tro. Befolkningen i flere asiatiske land hadde allerede vært igjennom en lang læreprosess hvor de hadde blitt tilvendt og hvor de fant verdien i munnbind for sin egen del, sier han.

MUNNBIND: I høst kunne TV 2 rapportere om overfylte trikker, t-baner og busser. Mange brukte fortsatt ikke munnbind til tross for en sterk oppfordring fra myndighetene. Foto: Fanny Bu / TV 2

Vil ikke skille seg ut

Etterhvert som tiden gikk, tror atferdsviteren at mistillitsfenomenet gradvis ble erstattet av den kulturelle normen om at man ikke skal stikke seg ut fra mengden.

BRUKEN: Atferdsspesialist Jørgen Dalen mer at de sosiale normene i samfunnet har mye å si for hvordan vi bruker munnbind. Foto: Privat

– Innledningsvis tror jeg at mange lot være å bruke munnbind fordi man ikke ville skille seg ut. Du har ikke lyst til å se rar ut eller være annerledes. Vi er opptatt av de sosiale normene, og det kan forklare mye av munnbindbruken i Norge, sier Dalen.

Etterhvert skjedde det et skifte, og nå kan man observere at det store flertallet bruker munnbind der det anbefales eller er innført et påbud.

– Hvis du plutselig ser at flertallet rundt deg begynner å bruke munnbind, vil du ikke være den eneste uten. Vi er ikke glade i å skille oss ut fra resten, så de færreste av oss vil for eksempel være den eneste på bussen som ikke har det på, sier han.

Han forklarer dette med at vi lever i et gruppeorientert samfunn. Hvis flertallet bruker munnbind, handler det om å gjøre som resten av gruppa.

«Isak Sellanrå»-tendenser

Dalen peker også på et annet aspekt ved norsk kultur som kan forklare hvorfor det tok lang tid å få majoriteten til å bruke munnbind.

– Det er sterke «Isak Sellanrå»-tendenser i den norske folkesjela, der mange stritter imot tilbud om å få hjelp. Vi venter lenge med å gå til lege eller ta imot tilbud om hjemmesykepleier, sier han.

Dalen forklarer at «Self-reliance» eller «Self-direction» er begreper som ofte blir brukt i psykologien om dette ønsket om å slippe å være avhengig av andres bistand. Denne tendensen kan ha ført til at mange nordmenn vegret seg for å bruke munnbind.

«Skjer ikke meg»

I tillegg sier Dalen at nordmenn troner øverst på mange statistikker som har med trygghetsfølelse å gjøre.

– «Det skjer ikke meg»-holdningen er utbredt. Frem til nå har vi vært litt naive og tenkt at koronaviruset ikke vil ramme oss. Når de fleste opplever at epidemien kryper nærmere kan dette snu fort, sier han.

– Bruker nordmenn munnbind fordi vi er redde for å bli syke eller smitte andre, eller rett og slett fordi vi ønsker å passe inn?

– Jeg tror at det avhenger mye av hvem man er. Noen er mer opptatte av å hjelpe andre, mens andre er mer opptatte av seg selv, sier han.

Kritisk til tidlig påbud

Dalen er klar på at å innføre et påbud om munnbind tidlig lett kan føre til at nordmenn ikke har tilstrekkelig motivasjon for å bruke munnbind korrekt.

– Å innføre et påbud for å oppnå en ny atferd er sjelden den beste strategien. Det er mye bedre å starte med å skape en positiv motivasjon hos befolkningen, slik at folk selv kan se verdien og lærer å bruke det, sier atferdsviteren.

Han mener det er dumt å komme med et påbud for raskt ettersom det kan få en kraftig slagside og rett og slett virke mot sin effekt.

– Det at folk som kanskje er litt uvillige i utgangspunktet blir tvunget til å bruke munnbind, kan ha uheldige konsekvenser. Folk kan bruke ett og samme engangsmunnbind i flere uker ettersom de mangler reell motivasjon. Man tar det på og bruker det mange ganger etter hverandre fordi man later som man følger påbudet, sier Dalen.

I tillegg er han kritisk til å innføre et påbud hvis det blir vanskelig for folk å etterleve i praksis.

– Hvis du plutselig har glemt munnbind, så møter du mye motstand. Hvis det er utsolgt på ditt lokale apotek, blir det vanskelig å skaffe. Å innføre et påbud om noe som kan være vanskelig for folk å praktisk etterleve, er ikke der jeg ville begynt, sier han.

– Riktig å innføre

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener derimot at det var riktig å innføre påbud visse steder i Norge på tidspunktene man gjorde det.

– Vi har innført påbud i områder som har forhøyet smitterisko og hvor det er vanskelig å holde en meters avstand. Vi bruke også lang tid på å snakke om begrunnelsen før vi innførte påbudet sammenlignet med andre land, fordi vi ønsker at folk skulle bruke munnbind fordi de er enige i at det er riktig, sier han.

– Ettersom munnbind kan være vanskelig å få tak i og lett å glemme, er det forsvarlig å innføre et påbud som er vanskelig å etterleve?

– Det er ikke vanskelig å få tak i nå, men jeg forstår at det er lett å glemme seg. Slik det er med alle tiltakene og derfor må vi informere om hvilke tiltak som gjelder og hvorfor. Også er det selvfølgelig lov å minne hverandre på dette med et smil også, sier han.

Helseministeren sier at han opplever at folk flest vet hvorfor og hvordan man skal bruke munnbind korrekt.

– Er du bekymret for at det potensielt kan være viktigere for folk å se ut som at man følger påbudet enn at man bruker munnbind riktig?

– Jeg er mest opptatt av at vi bruker munnbind, så vil den enkelte ha ulik motivasjon for å følge påbudet, sier helseministeren.

PÅBUD: I slutten av september oppfordret Oslo kommune sterkt folk til å bruke munnbind om man reiste kollektivt. Senere ble anbefalingen til påbud. Foto: Fanny Bu / TV 2

Burde pakket inn kommunikasjonen

Atferdsviter Jørgen Dalen mener på sin side at det er mange andre virkemidler som kunne vært bedre for å motivere folk til å bruke munnbind før man innførte et påbud.

– Myndighetene kunne for eksempel ha delt ut gratis munnbind, som er en positiv motivasjon, som ville gjort at det store flertallet trolig ville brukt det. Utdeling av gratis munnbind på tog, busser og kjøpesentre kunne vært et bra sted å begynne, sier han.

I tillegg foreslår han å putte munnbindet inn i en «selvhjelpspakke» med litt røft utseende. Dermed unngår kan man at folk føler seg «sykliggjort» når man kjøper det.

Å spille på frykt for å endre atferd er heller ingen god strategi, mener han.

– Det gjør at folk til slutt lukker ørene, eller finner andre måter å fjerne frykten på. En bedre løsning er å koble bruken av munnbind til noe positivt, som at du vil kjenne mindre frykt for å bli syk, eller at vi kan løsne på restriksjonene hvis alle bruker munnbind, sier dalen.

Først når motivasjonen er på plass hos den generelle befolkningen, mener atferdsviteren at det kan være tid for å innføre et påbud for å sørge for at den den siste delen av befolkningen, som fortsatt ikke følger anbefaling, tar det i bruk.

Se Folkhelseinstituttets hjemmesider for informasjon om korrekt bruk av munnbind.