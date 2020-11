Å ha en ladbar hybridbil som ikke kan lades, er ikke akkurat noen ønskesituasjon. Men slik har det vært for mange eiere av nye Ford Kuga de siste månedene.

Tilbake i august skrev vi i Broom at Ford hadde en tilbakekalling av alle ladbare Kuga-eksemplarer, produsert før 26. juni i år.

De som hadde rukket å kjøpe en av disse bilene, ble kontaktet og fikk beskjed om at de fortsatt kunne kjøre sin Kuga, men ikke lade bilen før de fikk nærmere informasjon.

Årsaken var ifølge Ford at de hadde fått rapport om at fire Kuga-eksemplarer hadde begynt å brenne, som følge av at batteripakken hadde blitt overopphetet.

Det skal ikke ha blitt rapportert om skader eller uhell som følge av disse brannene.

Ford lanserte tredje generasjon Kuga tidligere i år, da kom den for første gang også som ladbar hybrid.

Funnet feilen

I høst har det blitt jobbet intenst med å finne en løsning. I mellomtiden har Ford kompensert de berørte kundene med gavekort på drivstoff til en verdi av 5.000 kroner. I tillegg til tre års gratis serviceavtale med to årlige kontroller og en hovedservice.

Nå opplyser informasjonsdirektør Anne Sønsteby hos den norske importøren at de har kommet et langt skritt lengre med saken:

– Vi har identifisert årsaken til problemet med Kuga ladbar hybrid, som er høyspenningsbatteriet. Det er knyttet til en produksjonsfeil i battericellene. Dette er årsaken til at et lite antall Kuga ladbar hybrid har opplevd feil. Vi har derfor besluttet å skifte høyspenningsbatteriet i bilene, forteller Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør hos den norske importøren.

Ladbare Kuga fikk en god salgsstart i Norge. Men de siste månedene har Ford måttet stoppe utleveringene av denne versjonen.

– Fullt ut trygg å kjøre

– Et dette en omfattende jobb?

– Vi vil trenge bilen en hel dag for å sikre installasjon av ny batteripakke og oppdatere nødvendig programvare. Her kommer vi til å prioritere reparasjon av kjøretøy etter kjøpstidspunkt og vil starte arbeidet allerede i desember. Når det er tid for reparasjon, vil vi tilby henting og levering av bilen og også sikre at kunden har en egnet erstatningsbil, hvis det er behov for dette, forteller Sønsteby.

– Hva skal eierne gjøre mens de venter på batteribyttet?

– Ladbare Kuga er fullt ut trygg å kjøre, men vi ber om at kundene ikke benytter ladekabel for å lade batteriet og kun benytter kjøremodus Auto EV (normal drift) inntil batteriet er skiftet. Vi beklager selvsagt de ulemper dette medfører for våre kunder og vil forsikre at vi arbeider hardt for at kundene så raskt som mulig vil få fullt ut glede av sin Kuga ladbar hybrid. Kundens sikkerhet er og blir vårt viktigste fokus, sier Anne Sønsteby.

De berørte Kuga-eierne får ny batteripakke i bilen sin. Denne er for øvrig produsert av underleverandøren Samsung, ikke av Ford selv.

Gjelder ikke øvrige modeller

Hun presiserer at problemene kun omfatter den ladbare utgaven av Kuga:

– Ja, dette gjelder ikke nye Kuga diesel med produksjon fra oppstart, heller ikke Kuga hybrid med AWD som går i produksjon nå i november. Disse leveres fortløpende ut til kunder, avslutter Anne Sønsteby.

