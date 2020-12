Karianne fikk en uventet beskjed da hun kom ut fra Farmen

I elleve uker har 14 forpaktere kjempet om å vinne årets Farmen. I løpet av ukene har noen kommet og noen dratt, men en etter en har alle måttet forlate Samsjø gård.

Nå er den store finaledagen like rundt hjørnet. Der skal Daniel Viem Årdal (31), utfordrer Per Gunvald Haugen (45) og Karianne Kopperstad (28) kjempe om de to siste finaleplassene.

I løpet av sesongen har sunnmørsdama Kopperstad imponert stort med sin kunnskap og rå styrke.

Å få delta i Farmen har alltid vært en drøm for Kopperstad. For åtte år siden, da hun var 20 år, gjorde hun et forsøk og meldte seg på, men kom ikke med. Det er hun glad for i dag.

– Tenk på det! Så mange år siden. Jeg har blitt klokere siden den gang, påpekte hun da TV 2 snakket med henne før hun dro inn på gården i sommer.

Gårdsliv

Selv om hun alltid har hatt lyst til å delta i Farmen, har det vært én spesiell grunn som har drevet henne til å ville reise 100 år tilbake i tid.

I løpet av Farmen-sesongen har Kopperstad avslørt for seerne at hun egentlig er vokst opp på gård. Det har hun imidlertid holdt for seg selv, men gradvis delt med enkelte deltakere.

Hun er vokst opp på en øy utenfor Fosnavåg i Møre og Romsdal, Nerlandsøya. Da TV 2 ringer Kopperstad forteller hun om familiegården hun kommer fra. Den har blitt drevet i generasjoner.

– Jeg har aldri tatt så stor del i gårdslivet her hjemme, men jeg har alltid ønsket å se hvordan besteforeldrene mine har drevet gården. Særlig på 1900-tallet, før de fikk melkemaskiner og slikt, forteller hun.

Nysgjerrigheten og ønsket om å forstå hvordan besteforeldrene levde, var en av hovedgrunnene til at hun ønsket å melde seg på Farmen.

LÆRDOM: Kopperstad er vokst opp på gård, men har tatt mindre del i gårdsdriften. Det har hun imidlertid lært mer om på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

La igjen brev

Da Kopperstad avslørte til et fåtall i familien at hun skulle delta i Farmen, var det til stor jubel for resten av flokken. Besteforeldrene hennes, som bodde på sykehjem, fikk imidlertid vite nyheten på en helt spesiell måte.

– Jeg la igjen et brev til dem, dagen før jeg dro inn, hvor jeg fortalte dem at jeg endelig skulle få prøve å leve i deres fotspor, forklarer hun.

Brevet leste hennes mor opp for dem på sykehjemmet.

– Bestemor ristet visstnok på hodet, og sa at dette var typisk Karianne, sier hun.

Hun har alltid hatt en nært og godt forhold til besteforeldrene sine. De bodde kun et steinkast fra kjernefamilien, da Kopperstad vokste opp.

– Vi har vokst opp med et ganske tett forhold, både besteforeldrene mine, mamma og pappa, og søsknene mine. Vi har alltid vært gode venner, og vært veldig nære, sier hun.

Mistet ansiktet

I løpet av Farmen-oppholdet kan man trygt si at Kopperstad har fått en bredere innsikt i hvordan hennes besteforeldre levde. Hun gledet seg til å returnere til 2020, og endelig få pratet skikkelig med dem om alt de hadde opplevd, nå som hun forstod mer.

Da hun forlot Samsjø gård og 1920 hadde ting derimot endret seg, siden hun dro inn på gården.

– Det var rart. Jeg Facetimet med familien med en gang jeg kom ut fra gården. Vi snakket lenge om alt mulig, så sa pappa at det satt en mann som var så stolt av meg der. Det var jo bestefar.

– Hva med bestemor da, spurte jeg. Da mistet pappa ansiktet sitt helt, og jeg forstod at hun hadde gått bort. Det var ganske trist, forteller hun.

Til tross for at bestemoren snart ville fylt 91 år, var det lite som indikerte at hun skulle dø, da Kopperstad var inne på gården.

Hun forteller at korttidsminne hennes gradvis hadde blitt dårligere, at hun ikke snakket like mye lenger, og at hun spiste mindre. Sett bort i fra det, var det ingenting som tilsa at det skulle bli slik i de månedene Kopperstad var inne på gården.

– Jeg hadde tenkt på at det kunne skje, mens jeg var inne på gården. Du kan jo miste folk over tid, og når jeg hadde vært vekk i tre måneder, så forstod jeg at det kunne ha skjedd. Jeg var forberedt på det verste, sier hun.

Følte seg nærere

Kopperstad er glad for at hun ikke fikk vite om dødsfallet da hun var inne på gården. Sammen med familien hadde de nemlig diskutert temaet i forkant.

– Vi diskuterte det, dersom jeg skulle miste noen mens jeg var på gården. Da bestemte vi oss for at jeg ikke skulle få vite det, dersom det skjedde. Jeg var jo der av store grunner for å leve livet bestemor og bestefar har levd. Jeg var jo der i deres ånd.

Dagen da bestemoren hennes gikk bort, møtte Kopperstad Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47) i tautrekking. Den tvekampen vant Kopperstad.

SEIER: Kopperstad vant 3-0 over Grønnerød, da de konkurrerte i tautrekking. Foto: Alex Iversen/TV 2

Før tvekampen hadde hun imidlertid skrevet et brev til deltakerne, dersom hun skulle tape.

– Den dagen skrev jeg et langt brev på kjempehytta hvor jeg takket for meg, dersom jeg skulle ryke. Det stod blant mye om bestemor og bestefar, og hvor mye nærere jeg følte jeg var med dem. Jeg hadde jo fått oppleve så mye, allerede.

Etter hun kom ut fra gården, har hun fått pratet mye med med sin 94 år gamle bestefar. Det er hun takknemlig for.

– Han er superstolt av meg, sier hun.

