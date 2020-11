Justin Bieber (26) med sjokk- avsløring i ny dokumentar

Samtidig som «hele» verden trodde at Justin Bieber levde drømmelivet, planla han å ta sitt eget liv. Nå åpner han opp om de psykiske problemene for å hjelpe andre.

Det er i den ferske dokumentaren «Justin Bieber: Next Chapter» at Bieber forteller at han som tenåring hadde store, psykiske problemer.

MEGASTJERNE: Justin Bieber opptrer i Paris i 2013 under sin I Believe-turné. Foto: AP

For første gang snakker han ut om problemene, og sier at han planla å ta sitt eget liv.

– Det var tider hvor jeg var virkelig, virkelig suicidal. Liksom, hvordan skal denne smerten forsvinne? Det var så konstant, smerten var så konstant, forteller han.

Popstjernen sier ifølge E!Online at han var så langt nede at han ville dø for å få fred.

– Jeg bare led, skjønner du? Jeg tenkte at jeg heller ikke ville føle noe, enn å føle dette, sier han.

Prøvde dop som 13-åring

Justin Bieber gikk fra å være en helt vanlig gutt som sang i YouTube-videoer, til å bli superstjerne da han som 13-åring ble oppdaget av talentjeger Scooter Braun (39).

Tidligere har Bieber avslørt at han forsøkte narkotika allerede som 13-åring, og at menneskene rundt ham fryktet for livet hans fordi han konstant tok piller.

Som 16-åring ga han ut debutalbumet sitt, «My World 2.0», som inneholdt monsterhitten «Baby». Albumet gikk rett til topps på hitlistene og gjorde Bieber til en megastjerne.

GRAMMY AWARDS: Justin Bieber ankommer Grammy Awards i Los Angeles i 2011. Foto: Gabriel Bouys/AP

Men, med berømmelsen kom også netthetsen.

Biber sier at han ble sjokkert av det han leste.

– Jeg ante ikke at du kunne bli sugd inn i disse greiene. Det var så mange folk som var så kjipe. Tilfeldige folk som bare: «du suger», «du ser ut som ei jente», sier han i dokumentaren.

Lot som ingenting

Bieber sa at han forsøkte å riste kritikken av seg.

– Jeg lot som om det ikke plaget meg, men det plaget meg og påvirket hvordan jeg oppførte meg og hvordan jeg behandlet folk. Det ble en ond sirkel, hvor sårede mennesker sårer andre mennesker. Jeg var bare en lite barn, sa han.

Kanadieren sier at han syntes at det var vanskelig å fremstå som en superstjerne som hadde hele livet sitt i orden.

– Du er en stjerne, og du skal liksom ha alt på plass, sier han.

I 2014 ble Bieber arrestert i Miami etter å ha fyllekjørt og for å ha kjørt uten gyldig sertifikat.

Blodprøver viste at han var påvirket av både alkohol, marihuana og reseptbelagte medikamenter.

TATT: Justin Bieber på Miami-politiets arrestasjonsbilder 23. januar 2014. Foto: Politiet

Nedturen bare fortsatte, og i 2018 stormet han av scenen da han skulle opptre for 1000 håpefulle «beliebers» som TV 2 hadde invitert til Chateu Neuf i Oslo.

Snakk høyt om det

Bieber sier at han skulle ønske at han pratet om følelsene sine tidligere.

– Nå oppfordrer jeg folk til å, liksom: «Hei, hvis du føler deg ensom, så snakk om det. Si det høyt». Det er en frihet i det. Jeg kunne ha unngått mye smerte, sier han.

– Jeg vil være en som leder andre og kan fortelle dem at: «Du trenger ikke å ha en fasade. Du trenger ikke å oppføre deg på en bestemt måte. Den du er, holder».



I fjor skrev Justin Bieber et Instagram-innlegg hvor han fortalte at han aldri lærte å ta ansvar, fordi folk gjorde alt for ham.

RØD LØPER: Justin Bieber og kona Hailey Baldwin under premieren på Justin Bieber: Seasons i Los Angeles 27. januar i år. Foto: Lisa O'connor/AP

Dette førte til flere konsekvenser.

– Jeg startet med tunge rusmidler da jeg var 19, og ødelagte alle mine forhold. Jeg ble full av forakt, respektløs mot kvinner og sint, skrev han.

Han fortalte at da han var 20 år hadde han «tatt alle gale valg som var mulig».

– Jeg gikk fra å være en av de mest elskede og beundrede av alle i verden, til å være en av de mest fordømte og forhatte, skrev han.

Enormt press

Popstjernen hevdet disse valgene skyldes hans tidlige kjendisstatus.

– Det er et enormt press og ansvar for et barn å bære. Berømmelsen gjør noe med en som er vanskelig å forklare, skriver han.

Bieber har nå funnet roen sammen med modellkona Hailey Baldwin (23), som er datteren til skuespiller Stephen Baldwin (54).

– Jeg er fullkommen, jeg føler meg mest stabil, jeg føler meg mest trygg, jeg føler meg mest selvsikker. Jeg føler at jeg har fred. For første gang i livet mitt føler jeg ikke at jeg strever. Jeg føler at jeg vet hvem Gud har bestemt at jeg skal være. Jeg er der jeg skal være. Jeg følger Guds plan, og tryggheten i det er utrolig, sier han i dokumentaren.