Dette gjør Osen-Slengesol-saken svært spesiell

Voldsofrene Reidar Osen og Petter Slengesol har kjempet på to fronter - både mot de voldelige kidnapperne og for at politiet skulle etterforske og prioritere sakene.

Reidar Osen og Petter Slengesol er ofre for utenlandske kriminelle som har vært ekstremt brutale i sin fremferd.

Begge ofrene ble i forkant overvåket før de hettekledde forbryterne mishandlet de to i forsøk på å true til seg penger.

For både Osen og Slengesol fikk overfallene helsemessige konsekvenser. En ekstra belastning var at begge opplevde at politiet etterhvert valgte å henlegge sakene.

Når bergenspolitiet etter press gjenåpnet sakene, og siden pågrep tre mistenkte, endte dette til slutt med tiltale for grovt ran mot to personer.

– Kamp på to fronter

Både Osen og Slengesol mener politiet har sviktet fordi de kun har tiltalt to personer for grovt ran.

– Vi fører på mange måter en kamp på to fronter, sier Reidar Osen.

– Ja, dette er spesielt og krevende, bekrefter Petter Slengesol til TV 2.

Osen og Slengesol mener en tredje siktet skulle vært tiltalt. Og de mener også at gjerningspersonene burde vært tiltalt for bortføring og at den såkalte mafiaparagrafen burde vært tatt i bruk.

– Å sitte i en rettssak med begrenset tillit til aktoratet som skal føre en sak mot de politiet mener overfalt oss, er veldig spesielt, sier de to til TV 2.

LITEN TILLIT: Både Petter Slengesol (t.v.) og Reidar Osen sier de har liten tillit til aktoratet i forkant av rettssaken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2.

Kidnappet og mishandlet

For fem år siden ble to personer utsatt for brutal kidnapping, grov vold og mishandling i Bergen.

Den første hendelsen skjedde en februarkveld i 2015, da 28 år gamle Petter Slengesol ble bortført i sin egen varebil.

Flere menn med finlandshetter tar tak i ham, og de neste timene blir han bortført og mishandlet på det groveste

I desember - ni måneder senere skjer det samme med Reidar Osen - en kjent gallerist og bypersonlighet i Bergen.

– Ønsket bare å dø

Volden er ekstrem, og truslene er konkrete - kidnapperne vil ha penger.

Underveis i bilen fortalte kidnapperne til Osen at de hadde gjort klar graven hans, og han fikk en pose over hodet slik at han fikk problemer med å puste.

– Det gikk så langt at at jeg bare ønsket å dø fort, fortalte Osen til TV 2 i et tidligere intervju.

I Slengesol sitt tilfelle, ble han stripset og kjørt rundt i et par timer, mens gjerningsmennene utsatte ham for ekstrem vold og truet ham blant annet med elektrosjokkvåpen.

– Du tenker at du bare må komme deg løs, komme deg vekk. Men det er nytteløst. Og de fortsetter å slå. Igjen og igjen.

MØRBANKET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble hardt skadet i voldshendelsene. Foto: Ole E. Ebbesen / TV 2.

– Hele tiden hatt håp om løsning

Både Osen og Slengesol overlevde volden, men har hatt det tungt siden hendelsene skjedde i henholdsvis februar og desember 2015.

I tillegg til å slite med psykiske ettervirkninger etter voldsepisodene, sier begge at de har vært nødt til å kjempe for at politiet skulle løse sakene deres.

– Saken er jo litt spesiell, fordi den ble henlagt og så gjennopptatt. Dette har hemmet meg mye i mitt virke, men jeg har hele tiden hatt håp om en løsning, sa Osen i 2019.

I Slengesol sitt tilfelle, henla politiet først saken, fordi man aldri klarte å finne gjerningsmennene.

Da Osen-saken rullet opp ni måneder senere, koblet ikke politiet de to sakene selv om hendelsene hadde store likhetstrekk. Begge sier de mente gjerningsmennene snakket øst-europeisk språk.

ENDELIG GJENNOMBRUDD: Vest politidistrikt klarte ikke løse voldssakene til Slengesol eller Osen, men fire år senere fikk de DNA-treff i Tyskland. Foto: Hommedal, Marit

Pågrepet i Tyskland

Det gikk hele fire år før gjennombruddet kom i 2019. Da fikk politiet DNA-treff på en polsk mann etter at han hadde blitt pågrepet i forbindelsen med en narkotikasak i Tyskland.

Etterhver fikk politiet DNA-treff som koblet begge de to tiltalte til både Osen- og Slengesolsaken.

– Jeg er veldig glad. Jeg jublet inni meg da jeg fikk høre det, sa Reidar Osen den gang.

TILBAKE: Hit ved akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus, havnet både Reidar Osen (t.h.) og Petter Slengesol etter overfallene. De har tidligere sagt at de er skuffet over at tiltalen kun omfatter grovt tyveri. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hevder tiltalen er altfor mild

To polske statsborgere er nå tiltalt for grovt tyveri - en tiltale begge de fornærmede og deres bistandadvokater mener er altfor mild.

– Jeg har klaget over at frihetsberøvelse ikke er tatt med, bestemmelsen om organiserte kriminelle grupper må anvendes, falsk anklage og henleggelsen av saken mot den tredje siktede er uriktig idet det foreligger tilstrekkelig bevis for å ta ut tiltale mot ham, sa bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs da tiltalen ble klar.

Også Osen selv reagerte sterkt på den milde tiltalen.

– Jeg synes det er en hån for meg som borger her i Bergen. Et grovt ran er det bare du kommer bort med et farlig redskap og stjeler en lommebok, dette er jo en helt annen klasse, sier Reidar Osen.

KRITISERER TILTALEN: Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs, representerer mener tiltalen også bør omfatte frihetsberøvelse. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Finner det ikke riktig å kommentere

TV 2 har tidligere kun fått korte svar fra Vest politidistrikt når det gjelder klagen på tiltalen.

– Politiet finner det ikke riktig å kommentere klagen, statsadvokatens innstilling eller riksadvokatens vedtak nærmere, sa politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt til TV 2.

Han påpekte at riksadvokaten har behandlet klagen og at den ikke er tatt til følge.

– Jeg finner ikke grunn til å kommentere saken nå. Påtaleavgjørelse i saken er tatt og den skal behandles i domstolen. Påtalemyndighetens vurderinger vil bli presentert under rettens behandling av saken, tilføyer statsadvokat Ellen Cathrine Greve i epost til TV 2.

TV 2 har også vært i kontakt med Henriksen i forbindelse med Osen og Slengesol sin generelle kritikk mot politiet, og heller ikke denne vil han kommentere.

FÅR KRITIKK: Aktor Jørgen Henriksen vil ikke kommentere klagen til tiltalen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Rettssaken starter

Nå - fem år etter voldshendelsene - er det klart for rettssaken mot de to polske statsborgerne som påtalemyndighetene mener står bak voldssakene.

Den ene tiltalte har ikke erkjent straffskyld. Den andre, har i følge Bergens Tidende, delvis erkjent straffskyld for ranet av Petter Slengesol, men nekter for å ha deltatt i ranet av Reidar Osen.

Det er satt av syv dager til saken, og både Osen og Slengesol sier de gleder seg til å høre hva de tiltalte har å si.

– Jeg både gleder og gruer meg litt, men det blir bra å få lagt saken bak seg, sier Slengesol.