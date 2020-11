Treåring hentet ut av ruinene etter fire dager

Over 100 mennesker har omkommet etter det kraftige jordskjelvet. I tillegg er nærmere 1000 skadd, 147 er tirsdag innlagt på sykehus.

Jobben med å hente ut overlevende fra de kollapsede bygningene er en kamp mot klokken. Likevel er det fremdeles levende mennesker i ruinene. En av dem var fire år gamle Ayla som ble funnet tirsdag morgen i byen Izmir.

HØRTE ROP: Da de lette i ruinene hørte redningsarbeiderne rop om hjelp. Foto: AFP

Mirakeljente

– Vi hørte noen rope. Hun sa «Jeg er Ayla, og jeg er OK», forteller en av redningsarbeiderne til TV-stasjonen TRT.

Se bilder øverst i artikkelen

– Jeg hørte en stemme. Jeg stakk hodet inn gjennom et hull. Jeg holdt rundt henne til ambulansen kom, og vi snakket sammen. Hun var OK, forteller han.

TRØSTET: Redningsarbeideren holdt rundt jenta til de fikk hentet henne ut. Foto: AFP

Jenta hadde ligget fanget i 91 timer da hun ble funnet.

Bilder fra redningsaksjonen viser at fireåringen får livreddendehjelp, og pakket inn et varmeteppe, før hun blir fraktet vekk i en ambulanse.

Tilskuere klappet og gråt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Jenta skal ha spurt etter moren sin, men det er ikke kjent hva som har skjedd med familien hennes.

OVERLEVDE: Ayla ble fraktet med ambulanse til sykehus. Foto: AFP

To andre jenter funnet i live

Jenta er nummer 107 som har blitt reddet ut av ruinene etter at jordskjelvet i Egeerhavet fredag.

Mandag ble to andre jenter, den ene 14 år gammel og den andre tre år, funnet i live i ruiner av to boligblokker i Izmir.

Fredagens skjelv ble målt til mellom 6,6 og 7 og hadde sitt senter under bunnen av Egeerhavet nordøst for den greske øya Samos. Der omkom to tenåringer da en vegg raste over dem, mens 19 andre ble skadd.