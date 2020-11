Bekrefter ny kjæreste

Morten Botten bekrefter overfor God kveld Norge at han har fått seg kjæreste.

Hans utkårede heter Elena, men ønsker ikke å stå frem med etternavn.

– Hun er utrolig snill og støttende. Vi har det kjempegøy sammen og ler av alt. Vi tenker veldig likt noe som gjør ting kjempeenkelt, forteller han.

– Veldig tilfeldig

De to skal ha møttes gjennom en felles venn i juni.

– Vi hadde samlet en gjeng for å ta et par glass vin. Så det var veldig tilfeldig at vi møttes. Før den dagen hadde jeg aldri sett henne før.

De to fant raskt tonen og har holdt jevnlig kontakt siden.

Det var på en spørsmålsrunde Botten gjorde på sin Instagramprofil mandag, at han først fikk spørsmål om han hadde fått seg kjæreste.

Det bekreftet han og delte flere bilder sammen med sin utkårede.

Aldersforskjell

På Instagram fikk han flere spørsmål om det nye forholdet, blant annet om aldersforskjellen på de to. På det svarte han at hun er seks år eldre enn han.

Til God kveld Norge sier han at de foreløpig ikke bor sammen.

– Men vi sover sammen stort sett hele tiden, forteller han.

Eksen: – Vokst fra hverandre

Morten Botten ble først kjent da han var med på Paradise Hotel i 2017.

Der møtte han Sofie Nilsen, som han senere ble kjæreste med. De to var i årene etterpå et profilert reality-par, som medvirket i blant annet «Bloggerne».

I april skrev Nilsen på bloggen sin at forholdet var over. Hun hevdet at årsaken til bruddet var at de hadde vokst fra hverandre og skrev følgende til leserne sine:

«Som dere sikkert forstår ved å lese overskriften så er det slutt mellom Morten og meg. Det føles helt uvirkelig å skrive den setningen da det føles ut som at han har vært her for alltid».