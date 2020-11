Smitten øker kraftig i Norge: – Vi jobber med nye råd og tiltak

Både FHI og Helsedirektoratet bekrefter at det nå jobbes på spreng med nye tiltak som skal innføres for å snu smittetrenden.

Nordmenn må forvente å se høyere smittetall i tiden som kommer ettersom det er et etterslep fra smittetidspunkt til registrering.

– Situasjonen kan være mer dramatisk enn vi tror, sa assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet til TV 2 før helgen.

Det siste døgnet har det blitt bekreftet 101 nye smittede i Oslo. Nasjonalt var tallet 704, og aldri før har det blitt registrert flere smittede på et døgn. I tillegg anslår FHI at kun 40 prosent av smitten i samfunnet oppdages.

Nå sier helsemyndighetene at det haster med å få snudd utviklingen.

– Dette bekrefter trenden vi har sett de siste ukene og viser at det haster med å få snudd smitteøkningen i hele Norge. Vi er veldig bekymret og jobber nå med nye råd og tiltak for å styrke etterlevelsen av smittevernreglene, sier Nakstad.

1000 smittetilfeller daglig

Da TV 2 snakket med Nakstad før helgen, sa han at vi trolig kunne se effekten av tiltakene som ble innført allerede denne uken. FHI mente derimot at det kunne ta opptil to uker.

– Hvor mange smittetilfeller har du forberedt deg på at vi kan komme opp i per døgn før tiltakene eventuelt virker og vi klarer å snu smittetrenden?

– Vi kan fort komme opp i mer enn 1000 daglige registrerte tilfeller, slik vi ser i Danmark. Vi er kanskje ikke så langt unna en slik situasjon nå, sier Nakstad.

Mandag registrerte Danmark 942 nye smittede på et døgn, ifølge danske TV 2. Myndighetene valgte i helgen å dele opp landet i soner basert på smittenivået.

Ved å benytte ulike soner vil det være mulig å stramme hardere inn på regioner med høy smitte, enn å gjøre det over hele landet. Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at dette er et tiltak som skulle vurderes av norske myndigheter i helgen.

– Vil dette bli aktuelt i Norge?

– Vi jobber med denne type forslag nå, blant mye annet, sier Nakstad.

– Alle tiltak kan bli nødvendig

Espen Nakstad vil ikke svare på hvilke tiltak som er mest nærliggende å innføre i Norge nå.

– Det har vi ikke landet ennå. Etterlevelse av eksisterende tiltak er svært viktige nå, i tillegg vurderer vi flere forsterkede tiltak, sier han.

Den assisterende helsedirektøren utelukker ikke at vi kan havne i en situasjon hvor det kan bli aktuelt å stenge ned skoler og barnehager slik vi gjorde i mars.

– Alle slike tiltak kan bli nødvendige hvis vi skulle miste kontrollen helt, men vi håper at det ikke blir nødvendig, sier Nakstad.

Må sette inn tiltak

Folkehelseinstituttet forteller at cirka 900 personer ble smittet i uke 42. I uke 43 var tallet 1600 og i uke 44 steg tallet til 2500, ifølge foreløpige tall.

– Det viser at det er en skarp økning. Til sammenligning ble cirka 300 personer smittet på en uke i sommer. Det er bekymringsfullt, så det er viktig at vi får satt inn tiltak som snur utviklingen, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Han sier at det jobbes på spreng med å finne målrettede tiltak og riktig tid for innføring.

– Det kan ta opptil to uker før vi ser effekten av tiltakene. Det er lenge å vente når stigningen er så skarp. Det jobbes kontinuerlig med å finne riktig timing. I tillegg jobber vi med å finne ut hvilke tiltak som har best effekt og som er mest målrettet lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Forland.

IKKE KONTROLL: Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet forteller at smitten i Norge ikke er under kontroll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Her oppstår smitten

Den største delen av smitten oppstår fortsatt knyttet til private arrangementer, som bryllup og religiøse høytider. I tillegg kan mange tilfeller spores til arbeidsinnvandrere, særlig fra Polen.

Det er flest unge som blir smittet, men generelt ser FHI en økning av smitte i alle aldersgrupper, også blant de over 60 år.

– De høye smittetallene gjør at vi må forvente en økning i antall innlagte på sykehus og antall personer som dør med korona fremover. Når det er økt smittetrykk generelt i samfunnet, er det dessverre også fare for at vi får lekkasje av smitte inn til eldre som befinner seg på institusjoner og sykehjem, sier han.

FHI ser også en rekke små utbrudd i mange kommuner rundt i landet.

– Den totale smitten i samfunnet er ikke under full kontroll. Det er grunnen til at vi må slå hardere til og få rett kriseforståelse for å unngå at liv går tapt og at det blir for stor belastning på helsetjenesten, sier fagdirektøren.

Varsler pressekonferanse

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke besvart TV 2 sin forspørsel tirsdag, men viser i stedet til pressekonferansen om koronasituasjonen klokken 14.30.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) deltar på pressekonferansen. I tillegg vil helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i FHI være til stede.

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke svare på hvor vidt det vil legges frem nye tiltak på pressekonferansen.

1008 smittetilfeller

De siste to dagene er økningen på 1008 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Mandag var det registrert 64 innlagte med covid-19 ved norske sykehus. Tre av disse fikk respiratorbehandling ifølge tallene fra Helsedirektoratet.

282 personer har så langt dødd med korona i Norge.

Også i Sverige går utviklingen i feil retning. Bare siden fredag ble det registrert 3000 nye smittede i Stockholm.