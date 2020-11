Slik kan du fortsatt hygge deg på årets julemarkeder

Om to uker viser kalenderen desember, og butikkene har for lengst satt frem julevarene. Flere har påbegynt julegavehandelen, pyntet med julelys og de mest ivrige har også satt på julemusikken.

Akkurat i år er det nok mange som knapt klarer å vente på å ta hull på julemåneden.

Politikerne har ikke lagt skjul på at julen i år vil bli annerledes fra tidligere år. Enkelte byer som hvert år har fått tusenvis av besøkende til sine julemarked, måtte i år se seg nødt til å avlyse..

Både Bergen, Fredrikstad og Egersund, som er kjent for å rigge i stand storslåtte julemarkeder, var redd de ikke ville klare å overholde smittevernhensynet og må derfor skuffe folk i år.

Måtte avlyse

— Julemarkedet i Bergen er litt spesielt fra andre steder. Fordi det i stor grad blir arrangert innendørs i store telt, og vi er avhengige av mange ansatte, ville det ikke vært mulig å arrangere i år. Ei heller lønnsomt, sier daglig leder av Bergen julemarked, Steinar Kristoffersen.

Han synes det først og fremst er trist for alle de som ville komme på besøk, men er også tydelig på at de må forholde seg til situasjonen de er i.

Arrangørene tok derfor affære allerede i sommer og avlyste hele julemarkedet.

— Det var selvfølgelig en veldig trist avgjørelse å ta, men vi satser på at vi er i gang igjen til neste år. Det vil nok være andre mindre julemarkeder her, fortsetter han.

Annerledes fra tidligere år

Det er likevel noen som forsikrer om at de vil sørge for å skape julestemning hos reiseglade nordmenn, selv om det i år blir litt annerledes fra tidligere år.

Arrangører landet over har jobbet hardt og i et tett samarbeid med kommuneoverlegene for å kunne gjennomføre sine tradisjonelle julemarkeder.

Her er en oversikt over noen byer som ønsker å gi deg julestemning i førjulstiden.

JULEBYEN KRISTIANSAND

Når: 28. november - 24. desember

Sørlandsbyen Kristiansand vil skape ekte julestemning for alle, gjennom både fysiske og digitale arrangementer.

IKKE I ÅR: Den store 3D-visningen på Domkirken i Kristiansand har de senere årene utviklet seg til å bli en stor ting som trekker mye i folk. Som følge av smittevernhensyn har arrangørene sett seg nødt til å droppe dette i år. Foto: Martin Granum/Kvadraturen.no

— Vi er opptatt av at folk kan komme til byen for å få julestemning i en tid der mange ting blir avlyst, sier Heidi Sørvig i Kvadraturforeningen i Kristiansand.

Fra slutten av denne uka og frem til jul fylles Kristiansand opp med mer enn 450 kunst- og kulturopplevelser og -aktiviteter. Dette har de fått til gjennom et samarbeid med kulturstiftelsen Cultiva, som bevilget tre millioner til at ulike kulturaktører kunne glede sørlandsbyen i julen.

— Kulturnæringen har vært blant de som er hardest rammet av pandemien. Derfor ville vi prøve å få til en vinn-vinn-situasjon, der man kunne gi jobb til en hardt presset næring og samtidig skape opplevelser, fortsetter Sørvig.

FOLKSOMT: Slik så det ut i Kristiansand sentrum rundt juletider i fjor. For at det ikke skal være like store opphopninger av folk i år, har arrangørene sørget for egne verter som sørger for å holde avstand og dele ut antibac. Foto: Martin Granum

Blant annet skal tidligere MGP-vinner Tom Hugo Hermansen holde 200 popup-konserter på ulike steder rundt om i byen. Tradisjonen tro vil det også være konserter fra tårnet i Kristiansand Domkirke fra 8. til og med 23. desember.

Digitale arrangementer

I samarbeid med Cultiva, har Kvadraturforeningen sørget for at flere av arrangementene også vil være mulig å oppleve digitalt, dersom man ikke har mulighet til å komme.

— Om du ikke kan komme til byen, så kan byen komme til deg, slår Sørvig fast.

Hun refererer til byens nyetablerte YouTube-kanal, der de kommer til å streame opplevelsene i sentrum 24 timer i døgnet fra 1. - 24. desember.

Kan delta i produksjonen

Der vil de også ha en digital julekalender, der man selv kan delta i produksjonen.

— Selv om vi har hatt veldig lite smitte på Sørlandet, følger vi selvfølgelig de nasjonale rådene og retningslinjene. Men alle tiltakene må være på premisser som smittevernet tillater, forsikrer lederen og fortsetter:

— For oss er det helt avgjørende nå at folk handler lokalt. For oss friske er det ikke mer skummelt å gå i sentrum å handle enn å gå i skogen når det er folksomt.

JUL PÅ RØROS

Når: 2. — 20. desember

Røros er kjent for å være et av de mest populære stedene å besøke i jula. I snøhvite omgivelser og julepyntede gater kan du oppleve kanefart og møte nissen. Den kjente verdensarven Røros har mye å by på, skal vi tro Lillian Sandnes i Visit Røros.

JULEBY: Røros har i mange år vært populært å besøke før jul. Foto: Bjørg S. Moen

— Vi tok ikke sjans på å gjennomføre det tradisjonelle julemarkedet i år, ettersom vi har pleid å ha 20 000 besøkende innom i løpet av fire dager, sier Sandnes.

Hun forteller at de derimot pynter ekstra opp, spiller julemusikk og kommer til å ha noen lokalmat-produsenter som står ulike plasser i byen, i tillegg til de små tradisjonelle nisjebutikkene.

— Selv om julenissen ikke kan ha så mye nærkontakt, kan man være heldig å treffe på han — og han er fortsatt like snill, sier Sandnes.

Man kan også skrive ønskeliste og legge den i julenissens postkasse som kommer til å bli satt opp i Røros sentrum.

Det som gjør Røros helt spesielt, forteller Sandnes, er det nostalgiske er den fargerike trehusbebyggelsen med de mange spennende vetene som blir julepyntet med naturmaterialer i form av ekte granbar i julegirlanderne, einekvister og at du kan møte på den tradisjonelle fjøsnissen. Den nostalgiske julestemningen blir forsterket ved at store deler av sentrum blir gågater.

TRONDHEIM — JUL I MIDTBYEN

Når: 4. - 20. desember

— Vi skaper magisk julestemning i hjertet av Trondheim — også i år, fordi vi har så mye plass å boltre oss på, sier Kirsten Schultz, daglig leder i Midtbyen Management som står bak julemarkedet.

BODER: Til forskjell fra flere andre byer som har valgt å droppe bodene på julemarkedene, har man i Trondheim klart å bevare dem Foto: Anne Lise Aakervik

Her kan du blant annet oppleve lokal kortreist mat og nærmere 90 utstillere fordelt på 60 salgsboder.

— Vi har lagt opp til en arena med god avstand mellom de enkelte bodene. Markedet er på Torvet i Trondheim, som er et stort og luftig område der vi kan plassere bodene med store avstander mellom, sier Schultz.

JULELYS: I Trondheim blir julemarkedet gjennomført nesten som normalt. Salgsbodene er fordelt på store avstander slik at det vil være mulig å ivareta smittevernhensynene. Foto: Anne Lise Aakervik

Tradisjonen tro vil det også være en stor kafélavvo som vanligvis har plass til over 500 personer. Men for å ivareta smittevernhensynet, reduserer de maksantallet til rundt 320 personer. I tillegg vil det kun være digital bordbestilling.

— Vi kommer til å ha hest- og slede-turer for store og små. I helgene vil det også være nisser som springer rundt, sier Schultz.

Måtte avlyse alle kulturtilbud

Til forskjell fra andre år, måtte de i år avlyse alt av kulturtilbud.

Det vil derfor ikke bli arrangert konserter, barneteater og korkonserter, som de ellers har hatt tradisjon for.

— Men det vil komme båltrubadurer, som er visesangere, til ulike tidspunkt. For ikke å samle folk til et spesielt tidspunkt, har vi ikke satt opp tider til dette, fortsetter hun.

Hun forsikrer om at de har hatt tett dialog med Trondheim kommune og kommuneoverlegen, slik at alle hensyn kan bli ivaretatt. De har blant annet tredoblet vaktholdet for å sørge for at det skal være trygt å besøke.

OSLO — JUL I VINTERLAND

Når: 14. november — 3. januar

Oslo er en av byene som har vært hardest rammet av koronasmitte med totalt 6.585 smittede (tirsdag) siden mars. Dette går også hardt utover det tradisjonelle julemarkedet Jul i Vinterland ved Spikersuppa i Oslo.

BESTÅR: Pariserhjulet Julestjernen skal også være på årets Jul i Vinterland i Oslo Foto: Maja Moan

Det som tidligere har vært et internasjonalt julemarked, er nå nedskalert til en mindre og lokal utgave, ifølge pressekontakt Aasmund Lund i Jul i Vinterland.

— Julemarkedet i år er vesentlig redusert. Vi står igjen med ti prosent av det opprinnelige julemarkedet, sier Lund.

Det betyr at hele markedet er fjernet, og derfor kommer heller ingen utstillere til å møte deg på det tradisjonelle julemarkedet i hovedstaden denne julen. I tillegg har de justert det daglige programmet for å unngå større folkemengder, og derfor utgår all juleunderholdning og Eventyrstund fra scenen i år.

RIGGES I STAND: Tidligere i uka begynte arrangørene å rigge i stand julemarkedet ved Spikersuppa i Oslo. Foto: Frode Sunde

Lys, lyd og lukt

— Vi prøver likevel å skape julestemning gjennom lys, lyd og lukt. Det kommer til å være en liten fornøyelsespark med aktiviteter som pariserhjulet Julestjernen, ponnyekspress-karusellen og den tradisjonelle sklia «Lille Korketrekkern». I tillegg beholder vi det store serveringsteltet, der det vil være mulig å få kjøpt litt mat, sier Lund.

Han forsikrer om at de følger alle smittevernrestriksjoner. Det vil være inngangskontroll på alle som skal inn, påbud om å vaske hender og antibac-dispensorer før og etter alle aktiviteter.

— Det viktigste er at det blir trygt for både gjester og ansatte, fortsetter han.

BÆRUMS VERK

Når: 28. november — 22. desember (åpent alle dager utenom fredager)

Vil man på julemarked, trenger man likevel ikke dra langt utenfor Oslo. På Bærums Verk vil det tradisjonen tro bli arrangert julemarked. I år holder de åpent hver dag (utenom fredag) fra 28. november, slik at folk kan besøke når de vil og unngå trengsel.

Slik så det ut på julemarkedet i fjor. I år vil det bli begrensninger slik at ikke for mange mennesker omgås samtidig. Foto: Bærums Verk

Trygg handel og trygge opplevelser

— Vi legger til rette for at alle skal oppleve et trygt besøk hos oss, og har innført en rekke tiltak for å skape en trygg handleopplevelse for våre kunder og ansatte. Vi har innført alle smitteverntiltak som er nødvendig og følger situasjonen og helsemyndighetenes råd og anbefalinger, og tilpasser aktiviteter og markedet til den tiden vi lever i, sier markedskoordinator Aniek Ones Verhaaf ved Bærums Verk.

Verhaaf oppfordrer folk til å spre besøket sitt, og ønsker særlig velkommen på hverdager.

— Du vil oppleve julestemning her hver eneste dag, sier hun.

Her kan du blant annet oppleve kunst og håndverk i de gamle arbeiderboligene, hest og kjerre, musikk og sang i gatene, og mat fra Bondens Marked.

HADELAND GLASSVERK

Når: 31. oktober - 23. desember

På Hadeland Glassverk i Jevnaker har du mulighet til å kombinere juleshopping, førjulskos, tradisjoner og matopplevelser.

SKØYTEBANE: I år har de laget en stor innendørs skøytebane på Hadeland glassverk. Markedssjefen forsikrer om at alt av utstyr og anlegg desinfiseres, så folk kan føle seg trygge ved å legge besøket hit. Foto: Hadeland glassverk

— I år har vi bygget en innendørs skøytebane på nesten hundre kvadratmeter. Med både julebelysning, julemusikk og en kafé, kan besøkende få ordentlig julestemning, forteller markedssjef Caroline Francke Berg.

Med både innendørs julemarked, glassmuseum, julenisser, galleri, butikker og spisesteder, lover hun ekte julestemning.

JULEBELYSNING: Alle husene ved glassverket er pyntet med julelys. I tillegg spilles det julemusikk på hele området. Foto: Hadeland glassverk

Men også de har møtt på utfordringer etter ulike restriksjoner.

— Vi har avlyst ganske mye, blant annet julekonserter og juleverksted for barna. Men vi er veldig glad for å kunne invitere til teaterforestilling, som er en tradisjon hver jul, forteller hun.

Berg presiserer at julemarkedet og alle aktivitetene gjennomføres i tråd med smittevernoverlegens vurderinger.