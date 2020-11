Britiske aviser: Hevder Ryan Giggs ble arrestert etter voldshendelse

Den walisiske landslaget utsetter tirsdagens pressekonferanse etter at manageren skal ha vært involvert i en hendelse.

Ifølge flere britiske aviser skal Ryan Giggs (46) ha blitt arrestert søndag kveld etter mistanke om vold mot kjæresten Kate Greville. The Sun var først ute til å melde om hendelsen.

Den tidligere Manchester United-spilleren skal ha ha blitt arrestert med mistanke om at han hadde utøvd fysisk vold mot kjæresten.

– Mr. Giggs nekter for alle påstander mot ham om at han har vært voldelig. Han samarbeider nå med politiet og vil fortsette med det gjennom etterforskningen, sier en talsperson for den tidligere fotballspilleren til Mirror.

Daily Mail, Independent, Mirror og The Sun skrev alle om saken sent mandag.

– Politiet fikk meldinger om forstyrrelser. En kvinne i 30-årene skal ha pådratt seg mindre skader, men hun trengte ikke behandling, sier en talsperson for politiet til The Sun.

– En 46 år gammel mann ble arrestert mistenkt for overfall.

Giggs ble fotografert da han forlot politistasjonen etter å ha blitt sluppet fri mot kausjon. Etterforskningen pågår fortsatt.

Giggs tok over det walisiske landslaget i 2018, og forbundet har også kommet med en uttalelse etter den påståtte hendelsen.

– Forbundet er klar over den påståtte hendelsen hvor herrelandslagets manager, Ryan Giggs, skal ha vært involvert. Forbundet kommer ikke til å gi flere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Det walisiske fotballforbundet (FAW) har utsatt tirsdagens pressekonferanse etter å ha blitt gjort kjent med en hendelse som involverer trener Ryan Giggs.

46-åringen blir sett på som en av Manchester Uniteds største spillere gjennom tidene, og spilte 928 kamper for rødtrøyene.