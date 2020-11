Minister: – Gjerningsperson var IS-sympatisør

Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer bekrefter at en av gjerningspersonene bak terrorangrepet i Wien sympatiserte med IS.

Under en pressekonferanse tidlig tirsdag morgen innleder Nehammer med å uttrykke sin sympati med de tre døde og 15 skadde etter mandagens terrorangrep i den østerrikske hovedstaden.

– Vi tenker på de tre døde og de 15 skadde, sier innenriksministeren under pressekonferanser gjengitt av avisen Der Standard. Han opplyser at en kvinne, en mann og en politibetjent mistet livet under angrepet. For noen av de skadde er tilstanden alvorlig.

IS–sympatisør

Nehammer opplyser at en av gjerningspersonene var IS-sympatisør. Mannen ble drept av politiet mandag kveld.

– Vi ble utsatt for et angrep fra minst en islamistisk terrorist, sier innenriksministeren.

Han karakteriserer angrepet som et forsøk på å splitte og svekke det østerrikske samfunnet, ifølge Reuters.

Vedkommende var tungt bevæpnet og bar et falskt bombebelte.

– Det er tydelige indikasjoner på at gjerningspersonen er en radikalisert person som sympatiserer med IS, sier innenriksministeren.

Av hensyn til etterforskningen ønsker Nehmanner ikke å gå ut med ytterligere opplysninger om den avdøde gjerningsmannen.

1000 offiserer på plass

Mandag kveld opplyste myndighetene at minst én gjerningsmann fremdeles var på frifot. Tirsdag er det fremdeles uklart hvor mange gjerningsmenn som var involvert i terrorangrepet, men myndighetene antar at det var mer enn én. Det er satt inn store styrker for å lete etter flere mulige gjerningspersoner.

Rundt 1000 offiserer, inkludert spesialstyrker, politi og militære er utplassert i gatene, og Nehammer ber folk unngå å oppholde seg i sentrum så langt det lar seg gjøre.

Totalt seks områder i sentrum av Wien ble angrepet mandag kveld. Det første angrepet fant sted like utenfor en synagoge like etter klokken 20. Øyenvitner har beskrevet hvordan angriperne skjøt inn i barer og restauranter, hvor mange hadde samlet seg den siste kvelden før ytterligere korona-restriksjoner trådte i kraft.