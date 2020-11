Ventet i timevis på å se Obama – ble skuffet

00 00 00 00

Tirsdag er den amerikanske valgdagen her, og amerikanerne som fortsatt ikke har gjort det, skal stemme på den de mener er rett mann til å lede landet de neste fire årene.

Mandag viser TV 2s sammenstilte målinger at Joe Biden har økt ledelsen sin mot Donald Trump på de nasjonale meningsmålingene.

Men fortsatt er ingenting gitt.

I flere vippestater er det jevnt, og Florida er én av dem. Biden leder nå med 0,52 prosentpoeng i denne delstaten. Dermed har de to kandidatene brukt mye ressurser her i innspurten.

– Veldig

Søndag kveld holdt Donald Trump et valgmøte i Opa-Locka, og mandag talte Barack Obama til velgere i Miami.

Utenfor University of Florida, samlet velgere seg i biler for å få med seg budskapet hans under et såkalt «drive-in rally»

Glenda Eli (47) er blant de som møtte opp for å få med seg den tidligere presidentens tale

TROR SEIER: Glenda Eli.

– Jeg synes den var veldig bra, sier hun til TV 2.

Hun mener det sier sitt at Obama tok veien til Florida for å tale til velgerne i delstaten dagen før valgdagen.

– At han kommer hit til Florida, som er en veldig viktig stat i valget, synes jeg viser viktigheten av dette valget, og hvor alvorlig det er, sier hun.

– Jeg håper at innbyggerne i Florida tok imot budskapet, og at de kommer til å gå ut og møte opp i hopetall i morgen for å stemme Trump ut og få Biden inn, legger hun til.

EX-PRESIDENT: Obama gikk hardt ut mot Trump på scenen i Miami. Foto: Chandan Khanna

Kom ikke inn

Ikke alle de oppmøtte til arrangementet var like heldige som Eli. Flere kom nemlig ikke inn på arrangementet i det hele tatt.

I bilkøen på vei inn mandag kveld, møtte TV 2 flere personer som fortalte at de hadde stått i kø i timesvis for å se Obama.

– Vi har stått her siden 15-tiden i dag, kunne en mann fortelle.

I stedet for å se presidenten direkte, måtte han ta til takke med å se en direktesending av talen fra bilkøen utenfor sperringene.

OPPMØTE: Mange tok turen for å se den tidligere presidenten tale.

Flere av de oppmøtte endte med å ikke komme inn – til tross for at de hadde registrert seg på forhånd – fordi området ble fylt opp for tidlig.

Ut mot Trump

I sin tale tok Obama blant annet opp at Trump har antydet at han vil erklære seier selv før alle stemmene er telt opp».

– Det er noe en billig diktator («two-bit dictator» red.anm.) gjør. Hvis du tror på demokratiet, vil du at alle stemmer skal ha blitt telt opp, sa Obama, som også sa at livet ville bli enklere uten Trump i Det hvite hus.

– Det vil ikke være så slitsomt. Du kan leve livet ditt og være trygg på at presidenten gjør jobben sin og ikke ber oss injisere blekemiddel, sa han til velgerne som hadde møtt opp.

Fortsetter valgkampen

Mandag viser TV 2s prognose at Biden får 323 valgmenn mens Trump får 215, men demokratenes presidentkandidat tar ingen sjanser. Både han og hans visepresidentkandidat Kamala Harris vil nemlig drive valgkamp også på selve valgdagen.

Grepet om å drive valgkamp på valgdagen, omtales som uvanlig i amerikanske medier.

Tirsdag planlegger Biden en reise til Philadelphia og fødebyen Scranton, mens visepresidentkandidat Kamala Harris vil besøke Detroit I Michigan. Begge kandidatene vil ha med sine ektefeller.

Donald Trump har foreløpig ingen planer om valgkamp-reiser tirsdag, skriver AP.